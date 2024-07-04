وزير الصحة يشدّد على أهمّية التّسريع في بعث مركز التميّز في طبّ القلب في تونس

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أبرز وزير الصحة علي المرابط، اليوم الخميس، أهمّية التّسريع في بعث مركز التميّز في طبّ القلب في تونس وذلك خلال إشرافه على جلسة عمل حول بعث هذا المشروع في إطار التّعاون الثّلاثي التّونسي الإفريقي الياباني



وشدّد المرابط، وفق ما جاء في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي " ميتا" على ضرورة التّسريع في بعث مركز التميّز في طبّ القلب في تونس الذّي يعدّ مكسبا صحّيا وطنيّا وإفريقيّا لدوره الهامّ في التّكوين والبحث الطبّي والمحاكاة وجراحة القلب للأطفال وإعادة التّأهيل لفائدة مرضى القلب والشّرايين.





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وتناولت الجلسة التي حضرها رئيس الجمعيّة اليابانية للاقتصاد والتنمية Afreco ، تتسورو يانو، وسفير اليابان بتونس تاكيشي أوسيقا وممثّلة الوكالة اليابانيّة للتّعاون الدّولي بتونس مايومي مياتا، ونيشيمورا المدير العام للشركة الحاضنة اليابانية G-Cube فضلا عن ممثّلي هيئات وشركات يابانيّة وإطارات وزارة الصحّة، تنفيذ برنامج التّعاون التّونسي الياباني في مجال التّكوين الطبّي لا سيّما في جراحة القلب والشّرايين.

ويذكر أن مركز التميّز في طبّ القلب، يندرج ضمن مشاريع التّعاون التّونسي الياباني في مجال الصحّة وتمكين تونس من أن تكون قطبا لنقل التكنولوجيات الحديثة في هذا الاختصاص إلى إفريقيا والتّي تمّ الاتّفاق عليها خلال ندوة طوكيو الدّولية للتّنمية في إفريقيا "تيكاد 8" التّي احتضنتها تونس صائفة 2022.