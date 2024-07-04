Babnet

بن عروس: بلدية رادس تدعو أصحاب العربات والدراجات النارية المحجوزة الى تسوية وضعياتهم قبل موفق الشهر الحالي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/baladiatrades.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Juillet 2024 - 19:06 قراءة: 0 د, 40 ث
      
دعت بلدية رادس من ولاية بن عروس، اليوم الخميس، أصحاب العربات والدراجات النارية المودعة والمحجوزة بالمستودع البلدي الى العمل على تسوية وضعية محجوزهم قبل موفى الشهر الحالي، وذلك قبل قيامها بالتصرف في المحجوز وفق ما تقتضيه الاجراءات القانونية.


ونشرت البلدية، في بلاغ أصدرته للعموم، جدولا يتضمن بيانات حول المحجوزات المعنية بالتسوية وتتمثّل في 12 سيارة من علامات مختلفة مرفقة بارقامها المنجمية وتواريخ حجزها، إلى جانب 9 دراجات نارية من أنواع مختلفة مرفقة كذلك بتواريخ حجزها.
...

ودعا الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية رادس أصحاب العربات والدراجات المحجوزة والمودعة بمستودع الحجز البلدي إلى ضرورة ربط الصلة بالادارة البلدية أو بالمسؤول عن المستودع لتسوية وضعياتهم في أجل أقصاه موفى شهر جويلية، مذكرا أصحاب المحجوزات أنه بانتهاء الآجال المحدّدة فإن البلدية سوف تكتسب حق التصرف في المحجوزات والتفويت فيها للغير وفقا للاجراءات والتراتيب القانونية الجاري بها العمل.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290365


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  Next match Fri 5 july
رئاسيات 2024

J- 93

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 19:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*