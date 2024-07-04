بن عروس: بلدية رادس تدعو أصحاب العربات والدراجات النارية المحجوزة الى تسوية وضعياتهم قبل موفق الشهر الحالي

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دعت بلدية رادس من ولاية بن عروس، اليوم الخميس، أصحاب العربات والدراجات النارية المودعة والمحجوزة بالمستودع البلدي الى العمل على تسوية وضعية محجوزهم قبل موفى الشهر الحالي، وذلك قبل قيامها بالتصرف في المحجوز وفق ما تقتضيه الاجراءات القانونية.





ونشرت البلدية، في بلاغ أصدرته للعموم، جدولا يتضمن بيانات حول المحجوزات المعنية بالتسوية وتتمثّل في 12 سيارة من علامات مختلفة مرفقة بارقامها المنجمية وتواريخ حجزها، إلى جانب 9 دراجات نارية من أنواع مختلفة مرفقة كذلك بتواريخ حجزها.



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ودعا الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية رادس أصحاب العربات والدراجات المحجوزة والمودعة بمستودع الحجز البلدي إلى ضرورة ربط الصلة بالادارة البلدية أو بالمسؤول عن المستودع لتسوية وضعياتهم في أجل أقصاه موفى شهر جويلية، مذكرا أصحاب المحجوزات أنه بانتهاء الآجال المحدّدة فإن البلدية سوف تكتسب حق التصرف في المحجوزات والتفويت فيها للغير وفقا للاجراءات والتراتيب القانونية الجاري بها العمل.