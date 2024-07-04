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قرعة تصفيات كاس افريقيا للامم 2025 - المنتخب التونسي ضمن المجموعة الاولى الى جانب مدغشقر وجز القمر وغامبيا

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Publié le Jeudi 04 Juillet 2024 - 15:14 قراءة: 1 د, 12 ث
      
وضعت عملية القرعة الخاصة بتصفيات النسخة الخامسة والثلاثين لكاس افريقيا للامم لكرة القدم المقررة مرحلتها النهائية بالمغرب في الفترة المتراوحة بين 21 ديسمبر 2025 و18 جانفي 2026 المنتخب التونسي ضمن المجموعة الاولى الى جانب منتخبات مدغشقر وجز القمر وغامبيا.
وتم خلال حفل عملية القرعة الذي اقيم اليوم الخميس بمدينة جوهنسبورغ بجنوب افريقيا توزيع المنتخبات ال48 المشاركة في التصفيات على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل واحدة.
ويتاهل الى النهائيات القارية صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة باستثناء مجموعة المغرب التي يصعد منها منتخب واحد باعتبار ان نتائج الاخير لن تحتسب بوصفه البلد المستضيف للمسابقة.

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وفي ما يلي نتائج عملية القرعة :
المجموعة الاولى : تونس - مدغشقر - جز القمر - غامبيا
المجموعة الثانية : المغرب - الغابون - جمهورية افريقيا الوسطى - ليسوتو
المجموعة الثالثة : مصر - الراس الاخضر - موريتانيا - بوتسوانا
المجموعة الرابعة : نيجيريا - بنين - ليبيا - رواندا
المجموعة الخامسة : الجزائر - غينيا الاستوائية - توغو - ليبيريا
المجموعة السادسة : غانا - انغولا - السودان - النيجر
المجموعة السابعة : كوت ديفوار - زامبيا - سيراليوني - التشاد
المجموعة الثامنة : جمهورية الكونغو الديمقراطية - غينيا - تنزانيا - اثيوبيا
المجموعة التاسعة : مالي - موزمبيق - غينيا بيساو - ايسواتيني
المجموعة العاشرة : الكاميرون - ناميبيا - كينيا - زيمبابوي
المجموعة الحادية عشرة : جنوب افريقيا - اوغندا - الكونغو - جنوب السودان
المجموعة الثانية عشرة : السنغال - بوركينا فاسو - مالاوي - بوروندي


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