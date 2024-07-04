قرعة تصفيات كاس افريقيا للامم 2025 - المنتخب التونسي ضمن المجموعة الاولى الى جانب مدغشقر وجز القمر وغامبيا

وضعت عملية القرعة الخاصة بتصفيات النسخة الخامسة والثلاثين لكاس افريقيا للامم لكرة القدم المقررة مرحلتها النهائية بالمغرب في الفترة المتراوحة بين 21 ديسمبر 2025 و18 جانفي 2026 المنتخب التونسي ضمن المجموعة الاولى الى جانب منتخبات مدغشقر وجز القمر وغامبيا.وتم خلال حفل عملية القرعة الذي اقيم اليوم الخميس بمدينة جوهنسبورغ بجنوب افريقيا توزيع المنتخبات ال48 المشاركة في التصفيات على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل واحدة.ويتاهل الى النهائيات القارية صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة باستثناء مجموعة المغرب التي يصعد منها منتخب واحد باعتبار ان نتائج الاخير لن تحتسب بوصفه البلد المستضيف للمسابقة.