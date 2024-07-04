ايرادات عمليات التدخل في السوق النقدية شكلت 54 بالمائة من اجمالي ايرادات البنك المركزي لسنة 2023

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/617ce634b3b4e9.06957068_ognlmkhpjqfie.jpg width=100 align=left border=0>

كشف البنك المركزي التونسي ان الايرادات المتأتية من عمليات التدخل في السوق النقدية شكلت 54 بالمائة من مجموع ايرادته للعام الماضي وقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4ر54 بالمائة لتصل الى 6ر1247 مليون دينار.



وصدرت هذه البيانات ضمن القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2023، والتي أظهرت عديد العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع.





...



ودفعت الزيادة في الفوائد المسجلة بعنوان الايرادات على السندات المشتراة بصفة باتة بنسبة 1ر77 بالمائة مما مكنها من الانتقال من مبلغ 4ر301 مليون دينار خلال 2022 الى 7ر533 مليون دينار سنة 2023 الى تعزيز ايرادات البنك.



وارتفعت فوائد التدخل في السوق النقدية على شكل شراء على طلبات العروض ارتفاعا ب2ر225 مليون دينار في نهاية سنة 2023 لتصل الى 4ر599 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 2ر60 بالمائة مقارنة بسنة 2022.



وزادت ايرادات البنك المتأتية، من عمليات التدخل على شكل تسهيلات القروض لمدة 24 ساعة بنحو 5ر5 مليون دينار خلال 2023، لتصل الى 4ر44 مليون دينار.



وتراجعت في المقابل الفوائد المتاتية من عمليات اعادة التمويل لمدة شهر بنحو 7ر0 مليون دينار لتصل الى 4ر66 مليون دينار مع نهاية 2023 مقابل 1ر67 مليون دينار سجلها البنك مع موفي 2022.



وتقلصت ايرادات البنك الناتجة عن الفوارق الايجابية على عمليات مقايضة الصرف وفوائد عمليات التدخل الظرفي على التوالي بن 6ر21 مليون دينار و 2ر0 مليون دينار .