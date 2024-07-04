باجة: ايقاف التحركات الاحتجاجية لعمال شركة السكر بعد رفع ملف الشركة لرئاسة الجمهورية

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اعلن الكاتب العام للنقابة الاساسية للشركة التونسية للسكر بباجة محمد على الشواري، عن ايقاف سلسلة التحركات الاحتجاجية التى نفذها عمال الشركة منذ بداية الاسبوع الجاري، وذلك بعد رفع ملف الشركة لرئاسة الجمهورية وتلقي وعود بالنظر فيه.



واكد نفس المصدر في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان عمال الشركة عادوا الى مباشرة اعمالهم، منذ امس الاربعاء، فى انتظار حل الاشكاليات موضوع التحركات الاحتجاجية، مبينا ان المطلب الرئيسي للعمال هو ضمان ديمومة العمل بالشركة وعدم التفريط فيها وتمكينهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

ويوفر مصنع السكر بباجة حوالي 50 بالمائة من الحاجيات من هذه المادة على المستوى الوطني، والمقدرة بالف طن يوميا، وهو يعاني منذ فترة من تقادم المعدات ومن صعوبات مالية متراكمة ووضعيات اجتماعية صعبة لعماله.



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وكان رئيس الجمهورية قيس السعيد قد ادى فى ديسمبر المنقضي زيارة فجئية الى مصنع السكر بباجة اطلع خلالها على مشاغل عمال الشركة.

تجدر الاشارة الى ان مصنع السكر التابع للشركة التونسية للسكر، مؤسسة عمومية، تحت اشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ويعود تاريخ تاسيسه الى سنة 1961 وهو يشغل حوالي 300 عامل.

