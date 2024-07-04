الدورة 65 لمهرجان سوسة الدولي: يسرى محنوش في الافتتاح ومرتضى الفتيتي في الاختتام

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كشفت الهيئة المديرة لمهرجان سوسة الدولي خلال ندوة صحفية انتظمت مساء أمس الأربعاء عن تفاصيل برنامج الدورة 65 للمهرجان الذي يقام بمسرح الهواء الطلق سيدي الظاهر من 13 جويلية إلى 20 أوت تحت شعار "سوسة بفني... للمحبة والسلام نغني"

وأفاد مدير جمعية مهرجان سوسة الدولي محمد خلف الله أن البرمجة الخاصة بالدورة 65 للمهرجان، التي تحمل اسم " دورة عبد الحفيظ بوراوي"، تتضمن 15 عرضا من بينها عرضان مسرحيان، مقرا بأن البرنامج المقترح متواضع ولا يليق بمهرجان دولي في حجم مهرجان سوسة الدولي الذي يصنف من اعرق المهرجانات الثقافية التونسية.



وبين أنّ عملية انتقاء العروض تمت بالنظر إلى محدودية حجم مسرح الهواء الطلق بسيدي الظاهر الذي لا يتسع لأكثر من 1500 متفرج وكذلك بالنظر إلى تواضع الميزانية المتوفرة، مع استبعاد العروض المكلفة والعروض الأجنبية باهظة الثمن والمدفوعة بالعملة الصعبة.



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ولفت إلى أن الميزانية الجملية لمهرجان سوسة الدولي في دورته 65 ارتفعت إلى حدود 500 ألف دينار وذلك بعد انتفاع المهرجان بمنحة وزارة الشؤون الثقافية المقدرة ب100 ألف دينار ودعم بلدية سوسة بما قيمته 40 ألف دينار فضلا عن المداخيل المتأتية من الإشهار التي ناهزت 100 ألف دينار ومداخيل متوقعة من بيع التذاكر يضاف إليها ما يقارب الـ 57 ألف دينار كفائض من ميزانية المهرجان خلال الدورة الفارطة. وأوضح أن ثمن تذاكر الدخول لأغلب عروض المهرجان تتراوح بين 20 و30 دينارا.



وبخصوص العروض الفنية المبرمجة، أوضح مدير جمعية مهرجان سوسة الدولي أن عرض الافتتاح سيكون بحفل للمطربة التونسية يسرى محنوش، بينما سيكون الاختتام بعرض للفنان مرتضى الفتيتي الذي يحيي سهرة أخرى يوم 17 أوت.



وحضر الندوة الصحفية الفنانتان سماح الدشراوي ودليلة المفتاحي اللتان قامتا بتقديم لمحة عن عرضيهما المبرمجين في هذه الدورة، حيث سيكون الجمهور يوم 16 جويلية مع عرض مسرحي للفنانة المسرحية سماح الدشراوي بعنوان " معادش" ومع عرض مسرحي ثان يوم 1 أوت مع الفنانة دليلة المفتاحي بمسرحية " البوابة 52"

وسيكون لجمهور المهرجان موعدان مع العرض الصوفي لسامي اللجمي " الزيارة " في مناسبة أولى يوم 18 جويلية وفي مناسبة ثانية يوم 3 أوت.



ومن العروض المبرمجة أيضا، عرض موسيقي بعنوان " يلا نغني" يوم 20 جويلية وعرض خاص بإذاعة " جوهرة أف أم" يوم 22 جويلية بمشاركة مجموعة من الفنانين على غرار نوال غشام وألفة بن رمضان ودرصاف الحمداني وأحمد الرباعي ومروان علي وشرين اللجمي وأيمن لسيق.

وستخصص سهرة يوم 28 جويلية لحفل فرقة الرشيدية والفنانة آية دغنوج بينما تخصص سهرة يوم 30 جويلية لعرض تمت برمجته في إطار التبادل الثقافي مع سلطنة عمان بعنوان " لبّان". ويسهر جمهور المهرجان مع فنان الراب بلطي يوم 6 أوت ثم مع الفنان رؤوف ماهر يوم 9 أوت ومع عرض " الربوخ" لحاتم اللجمي يوم 10 أوت.



وسيحيي الفنان زياد غرسة سهرة 13 أوت التي تتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني للمرأة. وأكد مدير مهرجان سوسة الدولي محمد خلف الله أن عرض الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي، الذي لم يتم عرضه في البرنامج المقدم ما زال قائما، مشيرا إلى أن المساعي مازالت متواصلة من أجل أن تكون هذه الفنانة موجودة في سهرة يوم 15 جويلية.