المهدية: ارتفاع جميع مؤشرات القطاع السياحي من بداية السنة إلى موفى جوان المنقضي

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سجلت ولاية المهدية، خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى موفى جوان 2024، ارتفاعا في مختلف المؤشرات السياحية مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي، حيث تم تسجيل زيادة في عدد الوافدين بنحو 2ر4 بالمائة (ناهز ال72 ألفا و467 سائحا)



وبينت إحصائيات المندوبية الجهوية للسياحة ان نسبة الإشغال تطورت ب5ر33 بالمائة بينما ناهز معدل مدة الإقامة 4ر5 ايام بزيادة عادلت 7ر15 بالمائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من 2023، وقُدّر عدد الليالي المقضاة خلال شهر جوان المنقضي 197 ألفا و360 مقارنة ب173 ألفا و805 خلال نفس الشهر من العام المنقضي أي بارتفاع قدر بحوالي 6ر13 بالمائة.

كما بلغ عدد النزلاء بفنادق الجهة، خلال جوان المنقضي، 32 ألفا و19 نزيلا مقارنة بحوالي 30 الفا و305 نزلاء خلال نفس الشهر من سنة 2023 (أي بزيادة في حدود 7ر5 بالمائة).



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وتطورت حصة الليالي المقضاة حسب أهم الجنسيات لتعادل 7ر20 بالمائة للجنسية الألمانية، و12 بالمائة للجنسية التشيكية، تليها الجنسية التونسية بحوالي 5ر11 بالمائة، فالبريطانية ب2ر10 بالمائة، والفرنسية ب5ر7 بالمائة والبولونية ب7 بالمائة.

وقدرت نسبة الإشغال في الثلث الأخير من شهر جوان 2024 بحوالي 6ر83 بالمائة، ومن المنتظر أن تبلغ 100 بالمائة خلال شهري جويلية وأوت بالتوازي مع إمكانية تسجيل ارتفاع في عدد الوافدين من التشيك وبولونيا في حدود 20 بالمائة.