أريانة: اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية تنظر في سبل استئناف أشغال مدرسة رواد 1

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نظرت اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية خلال اجتماعها يوم الأربعاء بمقر ولاية أريانة في الحلول الممكنة لحل الإشكاليات المتصلة بمشروع تهيئة و صيانة المدرسة الإبتدائية برواد 1 والعمل على استئناف الأشغال في أقرب الاجال حتى تكون جاهزة في مفتتح السنة الدراسية المقبلة لإحتضان التلاميذ واستقبال الإطار التربوي والإداري في أحسن الظروف.

و تقدر نسبة تقدم أشغال المشروع حاليا ب 90 %.

جدير بالذكر أن أشغال هدم وإعادة بناء المدرسة الابتدائية « رواد 1″انطلقت خلال شهر جويلية 2023 بكلفة 2.9 مليون دينار .





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وتعد مدرسة « رواد 1″ أقدم مدرسة بمنطقة رواد إذ يعود بناؤها إلى سنة 1960 وتؤم حوالي 1100 تلميذ، إلّا أنّها تعاني من تسرب مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار التي تغمر بصفة دورية ساحتها وأقسامها، ما يؤدي إلى توقف الدروس فيها لفترات متفاوتة إلى أن تتولى مصالح الديوان الوطني للتطهير شفط المياه المتراكمة.

يذكر أنّ وزير التربية السابق محمد علي البوغديري أدى يوم 27 فيفري 2023، زيارة تفقد إلى المدرسة الابتدائية « رواد1″ عاين خلالها المشاكل الموجودة في المدرسة ووعد بإخضاعها للتهيئة وإعادة البناء.