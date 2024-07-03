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تونس: افتتاح النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا 2024

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Publié le Mercredi 03 Juillet 2024 - 20:52 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شبيوب الأربعاء 3 جويلية على تدشين النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الغذائية لافريقيا IFSA AFRICA بقصر المعارض بالكرم

واطلعت الوزيرة على آخر الابتكارات والتقنيات في مجال الصناعات الغذائية والتعليب .
وتتميز هذه النسخة الثانية بتنظيم مهرجان الأيام الدولية لتراث الطبخ والمسابقة الأولى لرؤساء الطهي والمسابقة الدولية قرطاج لأحسن زيت زيتون معلب في نسخته الأولى والكأس الدولية للبيتزا إلى جانب معرض دولي للمواد الغذائية الموجه للسوق الإفريقية.
...

وتهدف هذه التظاهرة إلى إحداث منصة تسويقية للمنتجات الغذائية الترويج لسياحة الطبخ على الصعيدين الوطني والدولي ومزيد النهوض بالصادرات الوطنية إلى السوق الإفريقية
وشهد هذا المعرض الذي ينتظم من 3 إلى 5 جويلية الجاري حضور متميز لعدد من البلدان الإفريقية والعربية والأوروبية ومن المتوقع أن يصل عدد الزائرين إلى أكثر من 5 آلاف من صانعي القرار ومهنيي القطاع وتجار وفاعلين اقتصاديين وغيرهم .


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