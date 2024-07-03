وزارة الصحة تنظم الاجتماع الثاني للجنة قيادة مشروع "تدعيم السلامة الصحية للأغذية وحماية المستهلك بتونس"

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انتظم، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الصحة، الاجتماع الثّاني للجنة قيادة مشروع "تدعيم السّلامة الصحّية للأغذية وحماية المستهلك بتونس" المندرج في إطار التعاون التونسي الألماني.



وأبرز وزير الصحّة على المرابط خلال مشاركته في الاجتماع رفقة رئيسة البرنامج وممثّلة المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر نيكول غولنيك، أهمية العمل المنجز منذ الاجتماع الأوّل في ماي 2023، على مستوى تعدد الدورات التكوينيّة المخصصة للمرافقين الرّسميين للسّلامة الصحّية للأغذية لدى الهيئة الوطنيّة للسّلامة الصحّية للمنتجات الغذائيّة وورشات التّكوين لفائدة إطارات الوكالة الوطنيّة لتقييم المخاطر في مجال التصرّف في المخاطر.





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وأشاد خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الوزارات والهياكل المعنية، وشارك فيه عن بعد كل من أندرياس هنزل رئيس المعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر، وفريدل كريمر رئيس المكتب الفيدرالي الألماني للسّلامة الصحّية للأغذية وحماية المستهلك، وممثّلو الوزارات الألمانية للتّعاون الدّولي والفلاحة بمبادرة إطلاق دورة تكوينيّة طويلة المدى تعنى بتدعيم قدرات الإطارات التونسيّة المعنيّة بالسّلامة الصحّية للأغذية بالشّراكة مع المدرسة الوطنيّة للإدارة.



وجدّد علي المرابط تأكيده على أهمّية هذا المشروع في تأمين غذاء آمن للمواطنين وزوّار تونس وباعتبار السّلامة الصحّية للأغذية ركيزة أساسيّة لتحقيق الأمن الصحّي الوطني، مثمّنا عمل كلّ الفرق المتدخّلة لتنفيذ مشروع تدعيم السلامة الصحّية للأغذية وحماية المستهلك بتونس وضرورة مواصلة الجهد لاستكمال المراحل المتبقّية من هذا المشروع بالتّعاون مع الشّريك الألماني.