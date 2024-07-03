وزيرة الصناعة تتدارس الآفاق الاستثمارية لقطاع صناعة مكونات السيارات مع وفد من المجمع الفرنسي Forvia في تونس

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تدارست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، مع وفد من المجمع الفرنسي الناشط في مجال صناعة مكونات السيارات وخاصة أوسدة المقاعد "فورفيا"، خلال لقاء انعقد الأربعاء، بمقر الوزارة، الآفاق الاستثمارية لهذا المجمع في تونس خلال الفترة القادمة وخاصة في المجالات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع.



وأكدت الثابت، خلال هذا اللقاء الذي حضره الرئيس التنفيذي للمجمع ومدير عام الصناعات المعملية ومدير عام النسيج والملابس، حرص الوزارة على تطوير هذا القطاع الواعد في إطار تنفيذ التوجهات الإستراتيجية لميثاق الشراكة الممضى بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لمكونات السيارات والمعدات السيارة في أفق سنة 2027.





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يشار إلى أن المجمع الفرنسي "فورفيا" متواجد في 33 دولة ويضم 257 موقع إنتاج ويؤمن أكثر من 111 ألف موطن شغل. وقد تأسس فرع تونس لهذا المجمع خلال سنة 2009 ويشغل حاليا أكثر من 700 عاملا وإطارا.

مر/ فن