برنامج "أفق أوروبا" منح تونس تمويلات بقيمة 12 مليون أورو لانجاز مشاريع بحث وتجديد (مسؤول بوزارة التعليم العالي)

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منح برنامج "أفق أوروبا" الممول من الاتحاد الأوروبي تونس، تمويلات بقيمة 12 مليون أورو (اي حوالي 40 مليون دينار) لانجاز مشاريع بحث وتجديد، وذلك خلال الفترة الممتدة منذ سنة 2021 الى غاية جوان 2024، وفق ما أعلنه اليوم الاربعاء بتونس، مدير عام التصرف في البرنامج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حلمي المرداسي.



وأضاف المرداسي في مداخلة له ضمن ندوة دولية خصصت لعرض المشاريع الممولة في اطار برنامج التوسّع على الفضاء الأوروبي، "ان التمويلات المسندة استفاد منها باحثون وهياكل بحث وقد شهدت تقدّما كبيرا في الانجاز، مشيرا الى أن هذه المشاريع تركّزت في القطاعات ذات الأولوية كالفلاحة والطاقات المتجدّدة والصحة، اضافة الى مجال تنمية القدرات.





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واضاف قائلا،"ان تنظيم الندوة يأتي بغاية جمع أكبر عدد ممكن من الباحثين ومديري هياكل البحث واصحاب الشركات الناشئة من أجل تمكينهم من التعرف على مزايا البرنامج الذي يسند تمويلات بسخاء لمشاريع البحث والتجديد"، وأعلن عن تنظيم ندوة في الفترة المقبلة مع اصحاب الشركات الناشئة لتحفيز الاهتمام لديهم واطلاعهم على مزايا التمويلات في مشاريع الطاقة.



ونبه الراغبين في الحصول على التمويل من برنامج أفق أوروبا، الى "أنه من الصعب على الشركات الناشئة والباحثين التونسيين والقائمين على مشاريع البحث خوض غمار منافسة متكافئة الحظوظ مع المشاريع المقترحة من دول الاتحاد الأوروبي التي تتميز بعراقة تجربة البحث العلمي التي تعود الى نحو قرنين من الزمن".



فتونس تحتّل المرتبة الثامنة في ترتيب الدول الحاصلة على تمويلات من البرنامج وهي البلد الافريقي والعربي الوحيد الذي يحظى بصفة شريك للبرنامج، وهي تواجه منافسة بلدان أوروبية شريكة في البرنامج على غرار دول البلقان، وبلدان اخرى بعيدة مثل اليابان وكندا.



وخلص الى أن برنامج أفق أوروبا يسند الأولوية في الاستجابة الى تمويل المشاريع، في مجالات تتركّز على التكيّف مع التغيرات المناخية والفلاحة وعلوم الفضاء والطاقة ولا يقتصر على هذه الأنشطة بل يشمل كذلك المجتمع المدني وتسيير البلديات.