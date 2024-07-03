نحو تنظيم النسخة الثانية من مسابقة الدوري الافريقي لكرة القدم

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ذكر الحساب الرسمي لمسابقة الدوري الافريقي لكرة القدم اليوم الاربعاء انه جاري العمل الان على تنظيم النسخة الثانية للبطولة مضيفا انه سيتم قريبا نشر تحديثات اخرى بخصوص المسابقة.

واقيمت النسخة الاولى بين شهري اكتوبر ونوفمبر الماضيين بمشاركة ثمانية اندية هي الترجي الرياضي التونسي والوداد الرياضي المغربي والاهلي المصري وسيمبا التنزاني وماميلودي صن داونز الجنوب افريقي وبيترو اتليتكو الانغولي ومازيمبي الكونغولي واينيمبا النيجيري.

وعاد اللقب لصن داونز بفوزه في النهائي على الوداد الرياضي المغربي.





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