Babnet

"صوناد": تسجيل انقطاع الماء الصالح للشرب بالحوامدية بطبرقة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 03 Juillet 2024 - 13:10 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تسجل منطقة الحوامدية من معتمدية طبرقة، ولاية جندوبة، انقطاعا للماء الصالح للشرب نتيجة عطب مفاجئ طرأ على المحول الكهربائي بمحطة الضخ المزودة للمنطقة، وفق ما بينته الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه "صوناد"، الاربعاء.


وينتظر، وفق بلاغ صادر عن الشركة، استئناف تزويد هذه المنطقة تدريجيا، اليوم الإربعاء، بداية من الساعة الثامنة ليلا، بعد استكمال أشغال استبدال المحول الكهربائي.
...




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290290


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  Next match Fri 5 july
رئاسيات 2024

J- 94

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 14:01 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*