"صوناد": تسجيل انقطاع الماء الصالح للشرب بالحوامدية بطبرقة

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تسجل منطقة الحوامدية من معتمدية طبرقة، ولاية جندوبة، انقطاعا للماء الصالح للشرب نتيجة عطب مفاجئ طرأ على المحول الكهربائي بمحطة الضخ المزودة للمنطقة، وفق ما بينته الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه "صوناد"، الاربعاء.





وينتظر، وفق بلاغ صادر عن الشركة، استئناف تزويد هذه المنطقة تدريجيا، اليوم الإربعاء، بداية من الساعة الثامنة ليلا، بعد استكمال أشغال استبدال المحول الكهربائي.



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