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الكاف: قسم الاستعجالي الجديد يدخل حيز الإستغلال بداية من يوم الاثنين القادم

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Publié le Mercredi 03 Juillet 2024 - 13:43 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعلن المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية الكاف نزار الجمعاوي، دخول قسم الاستعجالي الجديد بالمستشفى الجهوي بالكاف حيز الاستغلال، بداية من يوم الاثنين المقبل، بما سيسمح بتوفير خدمات طبية جديدة وذات جودة، وفق حد تعبيره.
وقال في تصريح اعلامي، امس الثلاثاء، أنه سيقع الانطلاق في تكوين الاطارات التي تعمل على آلة السكانار من طرف المزود، بالتوازي مع تقديم الخدمات المتصلة بها لفائدة المرضى، مشيرا الى أن نسبة تجهيز القسم الاستعجالي بكافة اقسامه بلغت حوالي 90 بالمائة.
وأكد في هذا الإطار أنه سيقع بداية من يوم غد الخميس، تركيز المكيفات الهوائية ونقل المخبر الطبي من البناية القديمة إلى القسم الجديد مع نهاية هذا الاسبوع.
ويتضمن القسم الاستعجالي الجديد بالمستشفى الجهوي بالكاف 03 اقسام وهي العيادات الاستعجالية والمخبر والأشعة


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