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وزير الخارجية يزور مشروعا لشركة مقاولات تونسية بواقادوقو وشركتين تونسيتين أخرتين

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Publié le Mardi 02 Juillet 2024 - 17:09 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أدّى نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، زيارة الى أحد مواقع المشاريع التي تقوم بها شركة الطرقات والبنايات " SOROUBAT" (شركة مقاولات تونسية) بواقادوقو، والمتمثل في إنشاء قناة لتصريف مياه للحدّ من مخاطر الفيضانات، والتي تُعدّ أحد أهم المشاكل التي تعاني منها المناطق الحضرية بالعاصمة البوركينية.

وإطلّع الوزير خلال هذه الزيارة، على سير أشغال هذا المشروع الضخم، مشيدا بنوعية المشاريع المتطورة وذات الطابع الإجتماعي التي تقوم بها شركة "SOROUBAT " في مجال البنية التحتية، ومثمّنا إسهام مثل هذه المشاريع في تعزيز التواجد التونسي بالخارج والنهوض بالاقتصاد الوطني، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية.

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كما أدّى زيارة إلى شركة " ARVEA" المختصة في صناعة مواد التجميل والعطور، بالإضافة إلى شركة "DECOGATO " لبيع مستلزمات صناعة الحلويات.

وأكدّ الوزير خلال هذه الزيارات، حرص الحكومة التونسية على الإحاطة بالمستثمرين التونسيين بالخارج، وتشجيعهم ومساندتهم لتحقيق أهدافهم وتجاوز الإشكاليات التي تعترضهم، معربا عن استعداد الوزارة وكافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج للإنصات لمشاغل أصحاب المشاريع، والعمل على تلبية مطالبهم ومنحهم كافة التسهيلات الممكنة، وذلك بغاية تعزيز حضور تونس في افريقيا.

تجدر الاشارة، الى أن وزير الشؤون الخارجية يؤدي زيارة التي إلى بوركينا فاسو، لترؤس أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية-البوركينية المنعقدة يومي 1 و2 جويلية الجاري بالعاصمة واقادوقو.


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