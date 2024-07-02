وزير الخارجية يزور مشروعا لشركة مقاولات تونسية بواقادوقو وشركتين تونسيتين أخرتين

أدّى نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، زيارة الى أحد مواقع المشاريع التي تقوم بها شركة الطرقات والبنايات " SOROUBAT" (شركة مقاولات تونسية) بواقادوقو، والمتمثل في إنشاء قناة لتصريف مياه للحدّ من مخاطر الفيضانات، والتي تُعدّ أحد أهم المشاكل التي تعاني منها المناطق الحضرية بالعاصمة البوركينية.وإطلّع الوزير خلال هذه الزيارة، على سير أشغال هذا المشروع الضخم، مشيدا بنوعية المشاريع المتطورة وذات الطابع الإجتماعي التي تقوم بها شركة "SOROUBAT " في مجال البنية التحتية، ومثمّنا إسهام مثل هذه المشاريع في تعزيز التواجد التونسي بالخارج والنهوض بالاقتصاد الوطني، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية.