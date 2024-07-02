توزر: تدعيم الجهة ب6 أطباء و13 عونا بين فنيين سامين وإطارات شبه طبية

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تدعمت المؤسسات الصحية في ولاية توزر، بعدد من الأطباء ومن ضمنهم أطباء اختصاص وفنيين سامين وإطارات شبه طبية، وقع توزيعهم بصفة أساسية على أقسام المستشفى الجهوي الهادي جاء بالله بتوزر، مع تخصيص إطارات للمستشفيات المحلية، وفق المدير الجهوي للصحة ياسين صبري.

وبين صبري لصحفية "وات" ان الجهة سجلت مباشرة 6 أطباء منهم طبيبي أسنان واربعة أطباء اختصاص يتوزعون إلى طبيبين في اختصاص أمراض النساء والتوليد وطبيب في اختصاص أمراض المعدة والأمعاء وطبيب عيون، واكد ان هذا العدد من أطباء الاختصاص يمثل إضافة هامة لخدمات القطاع الصحي ولا سيما المستشفى الجهوي بتوزر، لتخفيف العبء على المواطنين وتقليل الضغط على العيادات الخارجية.

وتم في ذات السياق، دعم الجهة ب13 عونا شبه طبي (فنيين سامين وعون صحة و07 مساعدي صحة وممرضين)، ووجهت هذه الانتدابات إلى أقسام المستشفى الجهوي بتوزر بأقسام الإنعاش الطبي والاستعجالي والقسم البيولوجي، فضلا عن تعزيز قسم طب الأطفال ب03 مختصين في رعاية الأطفال وبنك الدم بممرض رئيس، كما وجه للمستشفى المحلي بحزوة مختص في العلاج الطبيعي لتقريب مثل هذه الخدمات لمتساكني المنطقة وتجنيبهم التنقل.

وأوضح المدير الجهوي للصحة، أن الجهة حظيت منذ فترة بدعم هام من المؤسسة العسكرية تمثل في 80 خطة (منهم 40 خطة فني سامي، و35 خطة ممرض رئيس، و3 صيادلة وطبيبي أسنان)، وذكر ان 23 منهم (إطارات طبية وشبه الطبية) باشروا العمل، فيما لم يلتحق البقية بالمؤسسات الصحية بالولاية.



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كما اشار بالمناسبة الى ان 14 طبيب صحة عمومية، وقع توجيههم الى الجهة، الا انهم حاليا في وضعية "غياب غير شرعي"، وفق تأكيده.