قبلي: الاتحاد الجهوي للشغل يعرب عن قلقه من عدم ادراج هندسة الاساليب والهندسة الميكانيكية ضمن دليل التوجيه الجامعي الجديد

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اعرب الاتحاد الجهوي للشغل، في بيان اصدره عشية امس الاثنين، عن قلقه الى جانب النقابة الاساسية لاساتذة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالجهة، بخصوص قرار وزارة التعليم العالي عدم ادراج قسمي هندسة الاساليب والهندسة الميكانيكية بالمعهد ضمن دليل التوجيه الجامعي لسنة 2024- 2025





واشار نص البيان الذي تلقى صحفي "وات" نسخة منه الى ان هذا القرار "يمثل سابقة خطيرة تهدد مستقبل التعليم العالي في الجهة، ويعيق فرص الشباب في التكوين والتخصص في مجالات حيوية لسوق العمل"، مبينا ان المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي هو المؤسسة الجامعية الوحيدة بالولاية ما يجعله "ملاذا ضروريا لتعليم ابناء الجهة مع توفير فرص للتكوين العلمي والتكنولوجي"، واعتبر الاتحاد في بيانه ان "حرمان قسمي هندسة الاساليب والهندسة الميكانيكية من التسجيل الجامعي، يضيق خيارات الطلبة ويجبرهم على التوجه الى جهات اخرى، مما يكلفهم مشقة السفر والاقامة ويزيد من اعبائهم المادية ويحرمهم من حقهم في التنفيل على غرار طلبة باقي الجهات".



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واعتبر البيان ان نتائج البكالوريا لهذه السنة تمثل فرصة ثمينة لتعبئة الاقسام بالطلبة، خاصة في ظل التوجه الكبير نحو التخصصات العلمية والتكنولوجية، مبينا ان اغلاق القسمين المذكورين يمثل "اهدارا للموارد البشرية والبنية التحتية بالمعهد"، داعيا وزارة الاشراف الى التراجع عن القرار واعادة ادراج الاجازتين في هندسة الاساليب والهندسة الميكانيكية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي ضمن دليل التوجيه الجامعي مع اعادة النظر في سياسة اغلاق الاقسام والغاء التخصصات والاخذ بعين الاعتبار حاجيات الجهات وظروف الطلبة، علاوة على العمل على تطوير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي، مما يساهم في تعزيز دوره في الارتقاء التعليمي والتكنولوجي بالجهة .



حمد