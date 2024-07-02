قبلي: تاجيل اضراب اعوان اقليم شركة الصوناد الى وقت لاحق

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اكد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي المكلف بالقطاع العام عبد الجليل بوعزة، تعليق الاضراب الذي كان من المزمع تنفيذه اليوم الثلاثاء باقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الى وقت لاحق، في انتظار الايفاء بما تم الاتفاق حوله خلال الجلسة الصلحية التي انعقدت عشية يوم امس بمقر الولاية



واوضح المصدر ذاته ان الجلسة الصلحية التي حضرها المدير الجهوي لاقليم الجنوب للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد) ورئيس اقليم جهة قبلي، الى جانب ممثلي النقابة الاساسية للشركة بالجهة، افضت الى جملة من الاتفاقات اهمها الشروع في فسخ العقد مع المقاولات المنجزة لمشروع اعادة تهيئة مقر اقليم الشركة بقبلي وتجديد العقد مع مقاولات اخرى لاستكمال هذا المشروع، الى جانب الانطلاق في البحث عن مقر جديد ولائق تتوفر فيه الظروف الملائمة للعمل يتم تسوغه واستغلاله كمقر للاقليم في اجل لا يتجاوز شهرا ونصف

ويعتبر مطلب الاسراع باتمام اشغال اعادة تهيئة مقر الاقليم من أوكد مطالب اعوان اقليم الشركة بقبلي، وذلك الى جانب توفير سيارات رباعية الدفع وسد الشغورات وتوفير التجهيزات وقطع الغيار لتيسير انجاز تدخلات الصيانة في اسرع وقت، علاوة على احداث مصلحة خاصة بمحطات التحلية ووحدة للصيانة بدوز.



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يشار الى ان الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، كان قد اجّل اكثر من مرة الاضراب الذي اعلن عن تنفيذه، لمنح شركة الصوناد مزيدا من الوقت للاستجابة لمطالب منظوريها بالجهة، اخرها تاجيل الاضراب الذي كان من المزمع تنفيذه يوم 16 افريل الماضي الى يوم 2 جويلية الجاري، والذي تم ايضا تاجيله خلال الجلسة الصلحية الى موعد لاحق.