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وزارة التربية: الثلاثاء، انطلاق التسجيل في خدمة نشر نتائج مناظرة " السيزيام" عبر الارساليات القصيرة

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Publié le Lundi 01 Juillet 2024 - 20:21 قراءة: 0 د, 49 ث
      
يمكن للمترشحين لمناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية " السيزيام" دورة 2024، التسجيل في خدمة نشر نتائج المناظرة عبر الارساليات القصيرة، بداية من الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء، 2 جويلية 2024، حسب ما أعلنته وزارة التربية، اليوم الاثنين، في بلاغ نشرته على موقعها على شبكة الانترنات.

ويستوجب على الراغبين في الانتفاع بهذه الخدمة، توجيه ارسالية قصيرة الى الرقم 85005 على النحو التالي: SIX ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة الذي ينبغي أن يتكون من ستّة أرقام طبقا لما ورد في استدعاء المترشح.

...

وسيتلقى المسجّلون بهذه الخدمة، قبل موعد الاعلان الرسمي على النتائج، ارسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة المناظرة (الاعداد في مختل المواد ومعدل المناظرة ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق باحدى المدارس الاعدادية النموذجية)، على أن يقع نشر نتائج المناظرة على شبكة الانترنات في نفس اليوم على الموقع www.6web.tn

وقد اجتاز أكثر من 59 ألف مترشّح أيام 20 و 21 و 22 جوان 2024 الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية "السيزيام" للسنة الدراسية 2023-2024، من أجل التناظر على 3850 مقعدا.


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