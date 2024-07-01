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فتح بحث ضد لطفي المرايحي وإدراجه بالتفتيش

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Publié le Lundi 01 Juillet 2024 - 20:13 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لأعوان الإدارة الفرعية للاقتصادية والمالية، بفتح بحث ضد محمد لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والكاتبة العامة للحزب، من أجل تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج، وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين، أن هذا البحث جاء على خلفية بحث سابق، موضوعه تورط المذكورين في شراء تزكيات بمقابل مادي، حيث كانت اعترفت الكاتبة العامة للحزب عند سماعها، بتعمدها مشاركة المرايحي في تهريب أمواله لحسابات يمسكها بدول اجنبية.

...

وأضاف أنه تم الإذن بالاحتفاظ بالكاتبة العامة للحزب لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، وإدراج المرايحي بالتفتيش والأبحاث لاتزال جارية.


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