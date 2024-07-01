Babnet

تسجيل أعلى درجات الحرارة بمعتمدية تاجروين من ولاية الكاف لتبلغ 46،2 درجة

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hararameteovril.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Juillet 2024 - 16:37 قراءة: 0 د, 36 ث
      
سجلت أعلى درجة حرارة، اليوم الاثنين، الى حدود الساعة منتصف النهار، بمعتمدية تاجروين من ولاية الكاف لتبلغ 46،2 درجة، وفق نشرة خاصة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.


كما سجلت منطقة نصر الله بولاية القيروان هي الأخرى 46 درجة و45،9 درجة بمنطقة رجيم معتوق من ولاية قبلي.
...



وبلغت درجات الحرارة 45،4 درجة بسليانة المدينة و 44،9 درجة بتطاوين المدينة و 44،5 درجة بمدينة مطماطة من ولاية قابس.

وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أعلن صباح اليوم الاثنين، عن تواصل ارتفاع درجات الحرارة ، إذ من المنتظر أن تتراوح القصوى عامة بين 40 و 47 درجة وتصل إلى حدود 49 درجة بالجنوب الغربي و محليا بالوسط مع ظهور الشهيلي ماعدا بالسواحل الشمالية حيث تكون بين 28 و 33 درجة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290180


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Fra euro_2024 - Bel euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Por euro_2024 - Slo euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 17:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*