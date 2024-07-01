تسجيل أعلى درجات الحرارة بمعتمدية تاجروين من ولاية الكاف لتبلغ 46،2 درجة

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سجلت أعلى درجة حرارة، اليوم الاثنين، الى حدود الساعة منتصف النهار، بمعتمدية تاجروين من ولاية الكاف لتبلغ 46،2 درجة، وفق نشرة خاصة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.





كما سجلت منطقة نصر الله بولاية القيروان هي الأخرى 46 درجة و45،9 درجة بمنطقة رجيم معتوق من ولاية قبلي.



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وبلغت درجات الحرارة 45،4 درجة بسليانة المدينة و 44،9 درجة بتطاوين المدينة و 44،5 درجة بمدينة مطماطة من ولاية قابس.



وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أعلن صباح اليوم الاثنين، عن تواصل ارتفاع درجات الحرارة ، إذ من المنتظر أن تتراوح القصوى عامة بين 40 و 47 درجة وتصل إلى حدود 49 درجة بالجنوب الغربي و محليا بالوسط مع ظهور الشهيلي ماعدا بالسواحل الشمالية حيث تكون بين 28 و 33 درجة.