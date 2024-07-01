البريد التونسي يعلن عن فتح مكتب بريد المزطورية التابع لمعتمدية تطاوين الجنوبية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ptt.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن البريد التونسي، الإثنين، عن فتح مكتب بريد المزطورية –CP 3252 بمعتمدية تطاوين الجنوبية التابعة لولاية تطاوين، بمقره الجديد الكائن على الطريق الرئيسية وسط عمادة المزطورية، وذلك في إطار تعصير وتجديد الشبكة التجارية لمكاتب البريد.



وسيؤمن مكتب البريد، وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي، مختلف الخدمات المالية والبريدية لفائدة المواطنين بالمنطقة.





...



كما تم اليوم الإثنين، بحسب المصدر ذاته ، إعادة فتح مكتب بريد أولاد الشامخ –CP 5120 من ولاية المهدية وذلك بعد الإنتهاء من أشغال إعادة تهيئته وصيانته.