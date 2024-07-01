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وزير الدّاخليّة يدشن مقرّ مركز الوحدة الحدُوديّة البرّية للحرس الوطني بمدنين

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Publié le Lundi 01 Juillet 2024 - 14:48 قراءة: 0 د, 26 ث
      
دشن وزير الدّاخليّة خالـد النوري، اليوم الإثنين، بمنطقة "الزكرة" من ولاية مدنين (جنوب شرق)، رفقة كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلف بالأمن الوطني سفيـان بالصّادق، مقرّ الوحدة الحدُوديّة البرّية للحرس الوطني بمدنين، وفق بلاغ للداخلية.
واطلع الوزير بالمُناسبة على جاهزيّة مُختلف التشكيلات الميدانيّة وعاين نماذج عن مُختلف التجهيزات المُتوفرة لضمان حُسن سير العمل والمجهُودات المبذولة من طرف الإطارات والأعوان.
وجدد حرص الوزارة على الإحاطة بمُنتسبيها وتدعيم الإمكانيّات البشريّة والمادية وتوفير جميع الظرُوف المُلائمة للعمل من أجل التصدّي لمُختلف الجرائم والحفاظ على سلامة التراب الوطني من جميع التهديدات.

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