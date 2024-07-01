الكاف: تراجع ملحوظ في المساحات المخصصة للزراعات الصيفية (الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري)

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تشير الاحصائيات التي قدمها الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، بخصوص مختلف الزراعات الصيفية التي دأب الفلاحون على انجازها سنويا بالجهة، إلى تقلص المساحات المبرمجة خلال هذه الصائفة، وذلك نتيجة للنقص الفادح المسجل على مستوى منسوب المياه بالآبار والعيون والسدود بمختلف أنواعها.



وقال رئيس الاتحاد منير لعبيدي، اليوم الاثنين ، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن حصيلة المساحات المبرمجة في مجال زراعة الطماطم والفلفل والقرعيات، أصبحت محدودة، واشار الى أن مجموع المساحات المخصصة لزراعة الطماطم بلغت 370 هكتارا و390 هكتارا بالنسبة للفلفل، ومساحات محدودة في مجال القرعيات أنجزها بعض الفلاحين يملكون آبارا خاصة أو حفريات عميقة أو حول العيون الطبيعية، وذلك نتيجة للعوامل المناخية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ أربع سنوات، على حد توضيحه.





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وأضاف أن مجموع المساحات المجمعة بالنسبة للزراعات السقوية الصيفية، بما في ذلك الزراعات الورقية، لم تتجاوز هذه السنة 1200 هك، مقابل حوالي 3000 هك من قبل بما بيرز حجم التراجع الذي عرفة هذا القطاع الفلاحي الحيوي هذه السنة، وفق تعبيره.