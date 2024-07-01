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تركيا.. إحراق ممتلكات تعود لسوريين إثر مزاعم عن تحرش شاب سوري بقاصر

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Publié le Lundi 01 Juillet 2024 - 06:09 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أفادت وسائل إعلام تركية بأن مجموعات من الرجال استهدفت متاجر وممتلكات لسوريين في قيصري بوسط تركيا مساء الأحد، بعد اعتقال سوري للاشتباه في تحرشه بقاصر.

تظهر مقاطع فيديو عدة نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، رجالا يحطمون نافذة محل بقالة يزعم أنه بإدارة تجار سوريين، قبل إضرام النار فيه.

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وتظهر صور أخرى شبانا يعملون بواسطة حجارة وأدوات معدنية على تحطيم دراجات نارية ومركبات في المنطقة نفسه

وانتشرت قوات من الشرطة مساء الأحد في المدينة لمحاولة استعادة الهدوء.
ودعت ولاية قيصري السكان إلى ضبط النفس، موضحة في بيان أن القاصر (خمس سنوات) من الجنسية السورية أيضا.

وشهدت تركيا التي تستضيف نحو 3,2 ملايين لاجئ سوري، مرارا في السنوات الأخيرة تصاعدا في موجات كراهية الأجانب، غالبا ما تكون ناجمة عن شائعات تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويطرح مصير اللاجئين السوريين بانتظام في النقاش السياسي التركي، ويتوعد معارضو الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادتهم إلى سوريا، الذي تعهد بدوره خلال حملة الانتخابات الرئاسية في مايو 2023، بـ"الإعداد" لعودة مليون سوري إلى بلادهم على أساس طوعي.


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