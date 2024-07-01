تركيا.. إحراق ممتلكات تعود لسوريين إثر مزاعم عن تحرش شاب سوري بقاصر

أفادت وسائل إعلام تركية بأن مجموعات من الرجال استهدفت متاجر وممتلكات لسوريين في قيصري بوسط تركيا مساء الأحد، بعد اعتقال سوري للاشتباه في تحرشه بقاصر.



تظهر مقاطع فيديو عدة نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، رجالا يحطمون نافذة محل بقالة يزعم أنه بإدارة تجار سوريين، قبل إضرام النار فيه.





Kayseri'de bir çocuğun taciz edilmesi sonrası Suriyelilere ait işyerleri yakıldı



🔗 https://t.co/7gSKIg3DSj pic.twitter.com/D4UWI14qGz — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) June 30, 2024

وتظهر صور أخرى شبانا يعملون بواسطة حجارة وأدوات معدنية على تحطيم دراجات نارية ومركبات في المنطقة نفسهوانتشرت قوات من الشرطة مساء الأحد في المدينة لمحاولة استعادة الهدوء.ودعت ولاية قيصري السكان إلى ضبط النفس، موضحة في بيان أن القاصر (خمس سنوات) من الجنسية السورية أيضا.وشهدت تركيا التي تستضيف نحو 3,2 ملايين لاجئ سوري، مرارا في السنوات الأخيرة تصاعدا في موجات كراهية الأجانب، غالبا ما تكون ناجمة عن شائعات تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي.ويطرح مصير اللاجئين السوريين بانتظام في النقاش السياسي التركي، ويتوعد معارضو الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادتهم إلى سوريا، الذي تعهد بدوره خلال حملة الانتخابات الرئاسية في مايو 2023، بـ"الإعداد" لعودة مليون سوري إلى بلادهم على أساس طوعي.