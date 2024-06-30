مدنين... عودة حجيج الرحلة الثانية سالمين دون حالات ضياع او وفايات/المدير الجهوي للشؤون الدينية

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حطت مساء اليوم في وقتها المحدد دون تاخير الرحلة الثانية والاخيرة لحجيج ولاية مدنين بمطار جربة جرجيس الدولي قادمة من المدينة المنورة وعلى متنها 287 حاجا من معتمديات جزيرة جربة وجرجيس وبقية حجيج معتمدية بن قردان ومرافقيهم من البعثة الرسمية سالمين دون تسجيل حالات ضياع او وفاة وفق المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدنين ،ايمن بن عمر الذي كان ضمن وفد هذه الرحلة.





وتجندت كل الاطراف المتدخلة بالمطار لتامين افضل الظروف لاستقبال حجيجنا الميامين وتيسير كل اجراءات العبور من اجل راحة الحجيج بعد رحلتهم بالبقاع المقدسة وما تطلبته منهم من جهد بدني خاصة مع شدة الحرارة هناك وفق الحجيج.



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ويذكر ان الرحلة الاولى لعودة حجيج بيت الله الحرام كانت يوم الاحد الماضي، الا ان الجهة لا تزال على وقع عدة حالات ضياع ووفايات في صفوف الحجيج الذين اتجهوا لاداء مناسك الحج في رحلات سياحية واغلبهم من معتمدية بن قردان.