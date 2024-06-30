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.نهائي كاس تونس لكرة القدم - الملعب التونسي يفوز على النادي البنزرتي بثنائية نظيفة ويتوج باللقب السابع في تاريخه
الأحد 30 جوان 2024 | 24 ذو الحجة 1445
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