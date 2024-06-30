Babnet

.نهائي كاس تونس لكرة القدم - الملعب التونسي يفوز على النادي البنزرتي بثنائية نظيفة ويتوج باللقب السابع في تاريخه

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6681a16f928bc1.23334700_mhoinfgkepqjl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 30 Juin 2024 - 19:23 قراءة: 0 د, 12 ث
      
فاز الملعب التونسي على النادي البنزرتي 2-0 اليوم الاحد بملعب رادس في الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم متوجا بالمناسبة بكاسه السابعة في تاريخه والاولى منذ سنة 2003.
وسجل بلال الماجري (32) وهيثم الجويني (57) هدفي فريق باردو.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290138


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Eng euro_2024 - Slv euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Spa euro_2024 - Geo euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 20:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*