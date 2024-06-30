.نهائي كاس تونس لكرة القدم - الملعب التونسي يفوز على النادي البنزرتي بثنائية نظيفة ويتوج باللقب السابع في تاريخه

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فاز الملعب التونسي على النادي البنزرتي 2-0 اليوم الاحد بملعب رادس في الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم متوجا بالمناسبة بكاسه السابعة في تاريخه والاولى منذ سنة 2003.

وسجل بلال الماجري (32) وهيثم الجويني (57) هدفي فريق باردو.