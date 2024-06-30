نابل: عمليات التزويد بالمواد الأساسية تسير بنسق عادي والادارة الجهوية للتجارة في تنسيق يومي مع المصالح المركزية لتجاوز أي إخلال أو نقص

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قال المدير الجهوي للتجارة سمير الخلفاوي في تصريح ل(وات) حول التزود بالمواد الأساسية والاستعدادات للموسم الصيفي الذي تعرف فيه الجهة اقبالا كبيرا من المصطافين والسياح على المؤسسات السياحية أن عمليات تزويد السوق بالمواد الأساسية تسير بنسق عادي و الادارة الجهوية تعمل في تنسيق يومي مع المصالح المركزية لتجاوز أي إخلال قد يحدث أو تسجيل أي نقص بضخ كميات اضافية أو استثنائية.



وأشار سمير الخلفاوي بخصوص متابعة التزويد خلال هذه الفترة ان كل المؤشرات المتوفرة للادارة والمتابعة اليومية لمسالك التوزيع تؤكد تسجيل تحسّن كبير في التزويد بعد توفير المواد الأساسية وخاصة منها مادتي السميد و الفارينة الرفيعة مبرزا ان تزويد المخابز يسير بنسق عادي ولم يتم ملاحظة أي نقص أو طوابير أمام المخابز أو ضغوطات في علاقة

بتوفير مادة الخبز.



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وأضاف في هذا الصدد أن الادارة الجهوية للتجارة واستعدادا للموسم الصيفي قد تولت بعد تزويد المخابز بالجهة بصفة استثنائية في شهر جوان بكميات تجاوزت 340 قنطارا من السميد والفارينة هي بصدد إعداد برنامج ثان لشهر جويلية بهدف تأمين تغطية المناطق التي تعرف ارتفاعا على مستوى الوافدين وخاصة معتمديات الحمامات ونابل وقليبية والهوارية.



وشدّد على ان البرنامج لا يشمل فقط المعتمديات السياحية بل وكذلك المناطق الريفية وذلك بالمتابعة اليومية للتزود بالتنسيق مع السلط المحلية والسلط الجهوية لتلافي أي نقص في المواد الأساسية والمساهمة في انجاح الموسم الصيفي بكل مناطق الولاية.



وأشار المدير الجهوي للتجارة من جهة أخرى بخصوص العمل الرقابي الى أن الادارة تواصل تنفيذ برنامجها الرقابي بالتنسيق مع المصالح الأمنية وخاصة بالتركيز على مراقبة عملية توزيع المواد الأساسية والتصدي لمختلف الإخلالات والمضاربات التي يمكن أن تحدث على مستوى السوق.



وكشف في ذات الاطار ان مصالح المراقبة الاقتصادية قد رفعت في الفترة الأخيرة عديد المخالفات خاصة المتعلقة بالترفيع في الأسعار والزيادات بموجب عدم الاستظهار بفواتير الشراء مبرزا انه تم اصدار 4 قرارات غلق لمحلات بيع اللحوم الحمراء بسبب عدم احترام التسعيرة كما تولت حجز أكثر من 3000 لتر من الزيت النباتي المدعم من أجل ممارسات تتعلق بعدم احترام تراتيب الدعم وترويج هذه المادة في مسالك غير قانونية.



ولاحظ ان العمل الرقابي شمل كذلك مجالات السمسرة العقارية وذلك بالقيام بعملية رقابية استباقية في شهر ماي أسفرت عن رفع عدة اخلالات تتعلق خاصة بممارسة النشاط على خلاف الشروط القانونية ورفع 10 مخالفات اقتصادية خاصة المرتبطة بعدم شفافية المعاملات مع الحرفاء ونتج عنها فتح بحثين اقتصاديين بمؤسستين ناشطتين في مجال السمسرة العقارية.