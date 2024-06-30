الالعاب البارلمبية باريس 2024 – تونس ستكون ممثلة لاول مرة باربعة اختصاصات بوفد يضم 30 رياضيا (محمد المزوغي)

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افاد رئيس اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية محمد المزوغي ان عدد الرياضيين التونسيين الذين ضمنوا الى حد الان تاهلهم الى دورة الالعاب البارلمبية المقررة بباريس من 28 اوت الى 8 سبتمبر القادمين بلغ 29 رياضيا في انتظار تاكيد ترشح فتحي الزوينخي المرتقب في اختصاص البارا ترياتلون.

واوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد، أنه مع استكمال التاهل المنتظر لفتحي الزوينخي ستكون المشاركة التونسية في الالعاب البارلمبية لاول مرة باربعة اختصاصات هي البارا العاب القوى (25) والبوتشيا (3) والبارا تجديف (1) والبارا ترياتلون (1) بمجموع 30 رياضيا مقارنة ب25 رياضيا في دورة العاب طوكيو الاخيرة 2020+1.

وابرز محمد المزوغي ان هذه المشاركة المتنوعة تقيم الدليل مجددا على نجاح الرهان الذي رفعته اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية في سعيها نحو تنويع الخارطة الرياضية البارلمبية بعد ان كانت توفقت قبل ذلك خلال العاب طوكيو في تأهيل البارا تنس الطاولة.

وقال في هذا السياق "منذ احداث اللجنة سنة 2018، أخذنا على عاتقنا مسؤولية تطوير الرياضات البارلمبية وتركيز اختصاصات جديدة مرافقة للبارا العاب القوى التي تملك فيها تونس تقاليدا ثابتة مكنتها من احتلال مكانة رائدة على الصعيد الدولي وتحقيق انجازات باهرة بفضل تالق ابطالنا وتتويجاتهم الرائعة في مختلف التظاهرات العالمية الكبرى".



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واضاف "بعد نجاحنا في دورة طوكيو في تشريك البارا تنس الطاولة والبارا ترياتلون، ها نحن نقطف اليوم ايضا ثمرة مراهنتنا على البوتشيا التي التحقت بالركب وستسجل بدورها حضورها لاول مرة في الالعاب البارلمبية بثلاثي ابطال افريقيا اشرف التياحي وعياد بن يوب ومهى عون الله شانها في ذلك شان البارا تجديف التي ستكون على موعد مع باكورة مشاركاتها البارلمبية بمشاركة الجداف ماهر الرحماني".

وتابع "نحن حريصون على اتاحة الفرصة امام مختلف الاشخاص حاملي الاعاقة لاكتشاف مواهبهم ومرافقتهم في تطوير امكانياتهم نحو بلوغ المستوى العالي من منطلق قناعتنا ان الرياضة تعتبر متنفسا حقيقيا لهم واحدى الوسائل الهامة التي تساعدهم على الخروج من عزلتهم وتضمن لهم الصحة النفسية".

وبخصوص الأهداف المرسومة خلال العاب باريس 2024، اعرب محمد المزوغي عن تفاؤله بمشاركة متميزة وتحقيق حصاد وفير من الميداليات مثلما دأبت عليه العناصر الوطنية خلال الدورات السابقة مبينا ان اللجنة الوطنية البارلمبية التونسية انطلقت منذ فترة في تأمين افضل ظروف المشاركة لمختلف الرياضيين بالتنسيق مع أطرهم الفنية وجامعاتهم المعنية من خلال برمجة تربص تحضيري قبيل ايام من بداية الالعاب وذلك من 11 الى 21 اوت في "ايفرو" بضواحي باريس بهدف رفع درجة جاهزيتهم الذهنية ومساعدتهم على الدخول مبكرا في اجواء المنافسات فضلا عن توفير كافة اسباب الراحة في علاقة باقامتهم داخل القرية البارلمبية وتنقلهم الى مختلف المواقع الرياضية.

وتجدر الاشارة الى ان الالعاب البارلمبية ستكون مسبوقة بالالعاب الاولمبية المقررة بباريس ايضا من 26 جويلية الى 11 اوت المقبلين وستكون تونس خلالها ممثلة ب25 رياضيا.