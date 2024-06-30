اختتام الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون: تونس تحصد ستّ جوائز

حصد الإعلام التونسي 6 جوائز في اختتام الدورة 24 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، منها 3 جوائز لمؤسسة الإذاعة التونسية في مسابقة البرامج الثقافية والبرامج العلمية ومسابقة الإعلام الجديد، وجائزتيْن للإذاعة الخاصة "ديوان اف ام" في مسابقتي المنوعات والبرامج الافقتصادية، بينما فازت مؤسسة التلفزة التونسية بجائزة واحدة في مسابقة المنوعات والسهرات الفنية.



وتم الإعلان عن جوائز الدورة 24 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، مساء يوم السبت في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية المنصف بوكثير والمستشار برئاسة الجمهورية التونسية وليد الحجام ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد فهد الحارثي والأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية المكلف بالإعلام رشيد خطابي، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين بتونس وممثلي الهيئات الإعلامية في الوطن العربي.





المسابقة الإذاعية الرئيسية:

المسابقة الاذاعية الموازية

المسابقة التلفزيونية الرئيسية:

المسابقة التلفزيونية الموازية:

وتابع الجمهور إثر مراسم توزيع الجوائز، حفلا للأوركستر السمفوني العربي حمل عنوان "روح العربالعرض الفني "روح العرب"، وهو رحلة موسيقية فنية انطلقت من أقصى المغرب العربي إلى غاية أقصى الشرق مرورا بجميع الدول العربية من خلال ألحان و أغاني تم اختيارها من الموروث العربي الموسيقي و الفني، بمشاركة مجموعة من الفنانين والعازفين من جنسيات عربية مختلفة، رافقهم على الركح الفنانون محمد الجبالي من تونس و أحمد سيف من السودان و إيلاف سعيد من العراق و رلى عازر من فلسطين و عبير العابد من المغرب وعلي مبارك من المملكة العربية السعودية.وفي ما يلي النتائج الكاملة لجوائز الدورة 24 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وهي دورة انتظمت تحت شعار "نصرة فلسطين" وسجلت مشاركة 289 عملا في مختلف المسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية.// مسابقة الدراما (الملحمية)الجائزة الأولى: "عنترة" / مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية (الأردن)الجائزة الثانية: "ملحمة سلوت" / إذاعة سلطنة عمان// البرامج الثقافية (أدب الشباب)الجائزة الأولى: حلم الشابة عربية / إذاعة قطر (قطر)الجائزة الثانية: "ميتابوك" / الإذاعة التونسية (تونس)// ومضة التوعية ( العنف في الوسط المدرسي )الجائزة الأولى: ومضة العنف المدرسي / الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينيةالجائزة الثانية: مناصفة بين "الأم المكلومة" الإذاعة الجزائرية / "لا تستسلم" الاذاعة السعودية// البرامج الصحية (الصحة النفسية)الجائزة الأولى: "استشارة نفسية في زمن الحرب" / الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينيةالجائزة الثانية: "صحتنا" إذاعة سلطنة عمان// برامج الأطفال (أطفال الموبايل)الجائزة الأولى: "خارج نطاق الخدمة" / الإذاعة القطريةالجائزة الثانية: "الشاشات والهواتف الذكية مغناطيس العقول الصغيرة" / الإذاعة الجزائرية// البرامج التربوية (التسرب الدراسي)الجائزة الأولى: "مهر الضياع" / الإذاعة الجزائريةالجائزة الثانية: "مشتبه وغير متشابه" / إذاعة سلطنة عمان// البرامج العلمية (نوابغ العلوم)الجائزة الأولى "حاسوبان وعقل مفكر" / الإذاعة التونسيةالجائزة الثانية "ملك القلوب" / الإذاعة المصرية// برامج المنوعات ( مسابقات )الجائزة الأولى: برنامج "خارقون" إذاعة ديوان اف ام (تونس)الجائزة الثانية: إذاعة الوصال (سلطنة عمان)// البرامج الصحية (الصحة العائلية)الجائزة الأولى: برنامج "فيتامين" / إذاعة الفجيرة (الإمارات العربية المتحدة)الجائزة الثانية: برنامج "الحياة الصحية" / إذاعة الوصال (سلطنة عمان)// البرامج الاجتماعية ( برّ الوالدين )الجائزة الأولى: برنامج "ولا تفل لهما أف" إذاعة السودان (السودان)الجائزة الثانية: برنامج "من القلب" / إذاعة زايد للقرآن الكريم (الإمارات العربية المتحدة)// البرامج الاقتصادية ( المبادرات الخاصة )الجائزة الأولى: "الشباب روح النهضة الريفية" التلفزيون الصيني (الصين)الجائزة الثانية: "المبادرات الخاصة" / إذاعة ديوان اف ام (تونس)// ومضة ( الماء )الجائزة الأولى: ومضة "وجعلنا من الماء كل شيء حي" إذاعة بلادي (السودان)الجائزة الثانية: ومضة "بيئتنا أمانة" هيئة الفجيرة للإعلام (الإمارات العربية المتحدة)// مسابقة الدراما التلفزيونية:/ المسلسلات الاجتماعية:الجائزة الأولى: "أعلى نسبة مشاهدة" / آم بي سي مصرالجائزة الثانية: "العربجي 2" / التلفزيون السعودي/ المسلسلات الكوميدية:الجائزة الأولى: "أشغال شاقة / أم بي سي مصرالجائزة الثانية مناصفة بين مسلسل "اش هذا" التلفزيون المغربي / مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" (مصر)// مسابقة البرامج التلفزيونية:/ الأفلام الوثائقية العامة:الجائزة الأولى: إرث في مقام الحجاز / هيئة الإذاعة والتلفزيون السعوديةالجائزة الثانية: مناصفة بين "مدينة نيبو" تلفزيون العراق/ "فيلم عبادة" تلفزيون سلطنة عمان/ برامج المنوعات والسهرات الفنية:الجائزة الأولى: "حفلة نغم يمني في باريس" / التلفزيون اليمنيالجائزة الثانية: "فلسطين في القلب" / مؤسسة التلفزة التونسية/ البرامج الثقافية والعلمية:الجائزة الأولى: "إتقان" / التلفزيون القطريالجائزة الثانية: مناصفة بين "سدنة الرواية" للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون فلسطين / "الموعد" لقناة المملكة الأردنية// مسابقة الأفلام الوثائقية و التبادلات البرامجية التلفزيونية ( الأفلام الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية- برنامج في ربوع الوطن العربي – البرنامج الوثائقي)الجائزة الأولى: "جزء من النص المفقود" تلفزيون الكويتالجائزة الثانية: "غزة تحت القصف" مؤسسة الإعلام القطرية// مسابقة الأخبار التلفزيونية:/ البرامج الحوارية:الجائزة الأولى: رؤية السعودية 2030 / التلفزيون السعوديالجائزة الثانية: برنامج السطر الأخير / أبو ظبي للإعلام الإمارات/ التقارير الإخبارية:الجائزة الأولى: مراسل الشهيد (فلسطين)الجائزة الثانية: الهيئة الوطنية للإعلام المصرية (مصر)// مسابقة الدراما التلفزيونية (المسلسلات الاجتماعية – المسلسلات الكوميدية)الجائزة الأولى: مسلسل "صلة رحم" / سيدارز صادق الصباح (مصر)الجائزة الثانية: مسلسل "أغمض عينيك" / شركة أدهم الدولية (سوريا)// مسابقة البرامج التلفزيونية (الأفلام الوثائقية العامة – برامج المنوعات والسهرات الفنية – البرامج الثقافية والعلمية)الجائزة الأولى: أقنعة وكنوز / القناة العربية لشبكة تلفزيون الصين الدولية (الصين)الجائزة الثانية: "حواضر إسلامية" / مؤسسة فضاء (الأردن)// مسابقة الأفلام الوثائقية و التبادلات البرامجية التلفزيونية ( الأفلام الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية- برنامج في ربوع الوطن العربي – البرنامج الوثائقي)الجائزة الأولى: "أرواح صغيرة" / شركة جنى للإنتاج الإعلامي (فلسطين)الجائزة الثانية: "لهيب الثلاجات" / التلفزيون العربي (فلسطين)// مسابقة الأخبار التلفزيونية (البرامج الحوارية – التقارير الإخبارية)الجائزة الأولى: تقرير "قصص نجاح حققها ذوو الإعاقة" (الأردن)الجائزة الثانية: فتيات على خط النار شركة جنى للإنتاج الإعلامي (فلسطين)مسابقة الإعلام الجديد (إنتاجات توعوية في مجال البيئة و المناخ )الجائزة الأولى: "مجرد سؤال الميكروبلاستيك" / الإذاعة التونسيةالجائزة الثانية: الزراعة في العراق وتحديات تغير المناخ (تلفزيون العراق)