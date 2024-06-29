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يوم دراسي بصفاقس حول "علاقة الخبير العدلي بالمحكمة "

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Publié le Samedi 29 Juin 2024 - 21:10 قراءة: 0 د, 49 ث
      
مثل موضوع "علاقة الخبير العدلي بالمحكمة"، محور يوم دراسي، إنتظم اليوم السبت بصفاقس، بمبادرة من الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين، وفرعها الجهوي بدائرة محكمة الإستئناف بصفاقس.

وأفاد رئيس الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين لسعد الشابي، أن هذا الملتقى يهدف الى التقريب بين الخبراء العدليين والقضاة، من أجل تسهيل التعامل بين الخبير العدلي والمحكمة والتقليص في الزمن القضائي، بما من شأنه أن يعود بالفائدة على المتقاضين، ويساعد على الفصل في القضايا في أسرع الآجال.

...

وأضاف الشابي في تصريح أدلى به ل (وات)، أن هذا الملتقى الذي يشارك فيه مختصون في الشأن القانوني والقضائي، يتناول المسائل العملية التي تربط الخبير العدلي بالمحكمة مثل التحريرات المكتبية، وتعديل الأجرة ... وغيرها، بعيدا عن مضمون التقرير العدلي.

ومثل الملتقى مناسبة لتقديم مداخلات تناولت بالخصوص مسائل تتصل بالمنحى القانوني لأجرة الخبير العدلي والإعتراض عليها ، والإشكاليات في التحريرات المكتبية، والإتصال بالمدعي وآجال الاستدعاء، وتنفيذ الأحكام تحت مراقبة الخبير العدلي.

يشار الى أن الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين، تم إحداثها مباشرة بعد الثورة بمبادرة من مجموعة من الخبراء العدليين التونسيين.


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