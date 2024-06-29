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كأس تونس لكرة السلة: الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي في الدور النهائي

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Publié le Samedi 29 Juin 2024 - 20:32 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تأهل كل من الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي، اليوم السبت، الى الدور النهائي لكأس تونس لكرة السلة لموسم 2023-2024.
وحسم الاتحاد الرياضي المنستيري تأهله الى المباراة النهائية اثر فوزه في الدور نصف النهائي على النجم الساحلي، بقاعة محمد المزالي بالمنستير، بنتيجة 76- 70 .
وبلغ النادي الافريقي المباراة الختامية لكأس تونس بتغلبه على النجم الرادسي، بقاعة القرجاني 95 - 54.
ويقام الدور النهائي لكأس تونس لكرة السلة لموسم 2023-2024 السبت المقبل 6 جويلية، بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس، حيث سيبحث الاتحاد المنستيري عن الفوز بالكأس السادسة في تاريخه والخامسة على التوالي، فيما سيسعى النادي الافريقي الى التتويج بكأسه السابعة والأولى له منذ موسم 2014-2015.
...

ويذكر ان الاتحاد المنستيري كان توج ببطولة هذا الموسم على حساب النادي الافريقي.


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