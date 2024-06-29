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كأس أوروبا للأمم 2024: المنتخب السويسري أول المتأهلين إلى ربع النهائي على حساب نظيره الإيطالي
السبت 29 جوان 2024 | 23 ذو الحجة 1445
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