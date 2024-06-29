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كأس أوروبا للأمم 2024: المنتخب السويسري أول المتأهلين إلى ربع النهائي على حساب نظيره الإيطالي

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Publié le Samedi 29 Juin 2024 - 19:19 قراءة: 0 د, 12 ث
      
تأهل المنتخب السويسري إلى الدور ربع النهائي لكاس أوروبا لكرة القدم، بفوزه على نظيره الإيطالي حامل لقب النسخة الماضية، بهدفين دون رد، اليوم السبت، بالملعب الأولمبي ببرلين.
وسجل هدفي المنتخب السويسري ريمو فريلير (د 37) وروبين فارغاس (د 46).


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