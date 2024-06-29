ارتفاع في درجات الحرارة اعلى من المعدلات العادية خاصة بالجنوب والجهات الغربية، السبت

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يتواصل ارتفاع درجات الحرارة، اليوم السبت، واعلى من المعدلات العادية خاصة بالجنوب والجهات الغربية، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.





وتتراوح القصوى بين 37 و 45 درجة وتصل محليا الى 47 درجة بالجنوب الغربي، اما باقصى الشمال وبالسواحل الشرقية فتكون بين 31 و 36 درجة.



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وينتظر ان تكون الحرارة مرتفعة جدا يوم الاثنين 1 جويلية 2024، بمناطق الوسط والجنوب وبعض مناطق الشمال الغربي، لتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 9 و 14 درجة، وتتراوح القصوى عامة بين 40 و 47 درجة وتصل الى حدود 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي ما عدا بالسواحل الشمالية، حيث تكون بين 28 و 33 درجة.





وستسجل درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا باغلب الجهات بداية من يوم الثلاثاء 2 جويلية 2024.

