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ارتفاع في درجات الحرارة اعلى من المعدلات العادية خاصة بالجنوب والجهات الغربية، السبت

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Publié le Samedi 29 Juin 2024 - 11:37 قراءة: 0 د, 35 ث
      
يتواصل ارتفاع درجات الحرارة، اليوم السبت، واعلى من المعدلات العادية خاصة بالجنوب والجهات الغربية، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.


وتتراوح القصوى بين 37 و 45 درجة وتصل محليا الى 47 درجة بالجنوب الغربي، اما باقصى الشمال وبالسواحل الشرقية فتكون بين 31 و 36 درجة.
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وينتظر ان تكون الحرارة مرتفعة جدا يوم الاثنين 1 جويلية 2024، بمناطق الوسط والجنوب وبعض مناطق الشمال الغربي، لتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 9 و 14 درجة، وتتراوح القصوى عامة بين 40 و 47 درجة وتصل الى حدود 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي ما عدا بالسواحل الشمالية، حيث تكون بين 28 و 33 درجة.


وستسجل درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا باغلب الجهات بداية من يوم الثلاثاء 2 جويلية 2024.


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