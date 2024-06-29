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المنستير.. انقطاع التيار الكهربائي الاحد

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Publié le Samedi 29 Juin 2024 - 11:44 قراءة: 0 د, 22 ث
      
اعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز(إقليم المنستير) عن قطع التيار الكهربائي، الأحد 30 جوان 2024 من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال وذلك على الأماكن التالية :المدخل الرئيسي سيدي عامر وحي مقام سيدي عامر بأكمله.

ويندرج ذلك، وفق بلاغ للشركة، السبت، في اطار برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء وحرصا منها على ضمان أجود الخدمات.

...

واضافت الشركة أن عملية إرجاع التيار الكهربائي ستتم بصفة تدريجية، حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.


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