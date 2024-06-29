المنستير.. انقطاع التيار الكهربائي الاحد

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اعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز(إقليم المنستير) عن قطع التيار الكهربائي، الأحد 30 جوان 2024 من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال وذلك على الأماكن التالية :المدخل الرئيسي سيدي عامر وحي مقام سيدي عامر بأكمله.



ويندرج ذلك، وفق بلاغ للشركة، السبت، في اطار برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء وحرصا منها على ضمان أجود الخدمات.





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واضافت الشركة أن عملية إرجاع التيار الكهربائي ستتم بصفة تدريجية، حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.