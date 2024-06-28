Babnet

مدير منظمة العمل العربية يبدي في لقاء بوزير الشؤون الاجتماعية استعداد المنظمة لتطوير آفاق التعاون

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667f1321a8bb62.01731765_mqkhgnpjoielf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 28 Juin 2024 - 21:05 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أبدى المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، اليوم الجمعة خلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، استعداد المنظمة لتطوير آفاق التعاون ودعم قدرات العاملين في الشأن الاجتماعي ووضع كل الإمكانيات المتاحة من منظمة العمل العربية على ذمة وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، كمال المدوري، بمقر الوزارة، عراقة العلاقات والتعاون المثمر بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل العربية، مجدّدا حرصه على مزيد مواصلة المشاريع الثنائية في مجالات الحوار الاجتماعي ودعم العمل اللائق والتنمية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي والحماية الاجتماعية والتطلّع إلى الاستفادة من تبادل التجارب والخبرات ودفع العمل العربي المشترك في كل القطاعات.

...

وأبرز الحرص على مزيد دعم المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل لمزيد دعم إشعاعه وطنيا وعربيا ودوليا وذلك لدوره المتميّز والهام في دعم مجالات البحوث والتكوين في المجال الاجتماعي وربط الصلة بين الدول العربية.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290048


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  Next match sat 29 june

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 22:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*