مدير منظمة العمل العربية يبدي في لقاء بوزير الشؤون الاجتماعية استعداد المنظمة لتطوير آفاق التعاون

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667f1321a8bb62.01731765_mqkhgnpjoielf.jpg width=100 align=left border=0>

أبدى المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، اليوم الجمعة خلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، استعداد المنظمة لتطوير آفاق التعاون ودعم قدرات العاملين في الشأن الاجتماعي ووضع كل الإمكانيات المتاحة من منظمة العمل العربية على ذمة وزارة الشؤون الاجتماعية.



وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، كمال المدوري، بمقر الوزارة، عراقة العلاقات والتعاون المثمر بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل العربية، مجدّدا حرصه على مزيد مواصلة المشاريع الثنائية في مجالات الحوار الاجتماعي ودعم العمل اللائق والتنمية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي والحماية الاجتماعية والتطلّع إلى الاستفادة من تبادل التجارب والخبرات ودفع العمل العربي المشترك في كل القطاعات.





...



وأبرز الحرص على مزيد دعم المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل لمزيد دعم إشعاعه وطنيا وعربيا ودوليا وذلك لدوره المتميّز والهام في دعم مجالات البحوث والتكوين في المجال الاجتماعي وربط الصلة بين الدول العربية.





