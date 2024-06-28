الحكم سيف الورتاني يدير مباراة نهائي كاس تونس بين الملعب التونسي والنادي البنزرتي

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عينت الادارة الوطنية للتحكيم للجامعة التونسية لكرة القدم الحكم سيف الورتاني لادارة مباراة الملعب التونسي والنادي البنزرتي المقررة يوم الاحد المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الخامسة مساء لحساب الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم.

وسيتولى الورتاني ادارة المباراة بمساعدة عمر الرياحي واسكندر جاء بالله فيما سيكون الفلسطيني براء ابو عيشة حكما رابعا.

وفي غرفة الفار، تم تعيين الحكم فرج عبد اللاوي بمساعدة كل من امير العيادي ووسيم عمارة.