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تمّ ظهر اليوم الجمعة توقيع اتفاقية الباقة العربية العالمية الموحدة بين اتحاد إذاعات الدول العربية ممثلة في المدير العام المهندس سليمان عبد الرحيم والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات" التي يمثلها رئيسها التنفيذي المهندس الحميدي العنزي ومؤسسة "غلوب كاست" في شخص ممثلها "فيليب برنارد".



وتنص بنود هذه الاتفاقية على توزيع الباقة العربية العالمية الموحدة (GAB) إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم على مختلف المنصات. وتعتبر الباقة العربية مشروعا استراتيجيا يوفر مبالغ ضخمة كانت تدفعها الهيئات الأعضاء بصورة منفردة.





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وبموجب شروط الاتفاقية الجديدة حرصت "عرب سات" والاتحاد بأن تقوم "غلوب كاست" بتقديم خدمات أفضل للباقة العربية العالمية الموحدة، من خلال إضافة التوزيع الأرضي إلى منصاتها الحالية مثل IPTV و التلفزيون الرقعي ومنصات OTT ، بحيث يمكن للمشاهدين الوصول إلى الباقة عبر منصة Sling واسعة الانتشار في أمريكا، ومثلها منظومة التسييل Freeview في بريطانيا، كما تم تطوير تطبيق مخصص على نظام Roku الذي يعتمده المشغلون في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية و المملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى.



ومع وجود مرافق سحابية في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا واليابان وكوريا فإن الاتفاق الجديد سيتيح تلبية احتياجات الباقة العربية وتأمين التنوع في التوزيع الجغرافي، مع تأكيد عزم جميع الأطراف على مواكبة التكنولوجيا، ورغبات المشاهدين في متابعة هذه الباقة.



وعلى مدار عشرين عاما، ظلت الباقة العربية العالمية الموحدة تسدي الخدمات إلى المغتربين العرب والناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم، وبذلك، تمكنت القنوات الفضائية العربية العامة من الإسهام في تقليص الفجوة بين الأمم، وتعزيز التبادل الثقافي والحضاري، في سعي حثيث لدعم قيم السلام والصداقة العالمية.



وقد اختار الاتحاد و"عرب سات" مجموعة من الأقمار الأكثر مشاهدة، وتم التعاقد مع شركة "غلوبال كاست" لتأمين خدمات البث عليها، والاستفادة من شبكاته الأرضية والفضائية المنتشرة في أرجاء المعمورة.



وشهدت الخدمات عبر الإنترنت في الآونة الأخيرة ومنذ عدة سنوات تقدما ملحوظا في جذب المشاهدين وخاصة الشباب لذلك تتعاون عرب سات، واتحاد إذاعات الدول العربية وشركة غلوب كانت من أجل تعزيز التغطية وتوسيع نطاق وصول الهيئات التلفزيونية العربية إلى هذه المنصات.