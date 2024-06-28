مكاتب البريد تعتمد التوقيت الصيفي بداية من الاثنين القادم

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تنطلق مكاتب البريد في اعتماد التوقيت الصيفي بداية من الإثنين 1 جويلية 2024 وإلى غاية يوم 31 أوت 2024 وسيكون ذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة زوالا من الاثنين الى الخميس ومن الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف كل يوم جمعة.



وافاد البريد التونسي في بلاغ اصدره، الجمعة، ان وكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية ستؤمن خلال فصل الصيف، حصة عمل من الساعة من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال من يوم الإثنين إلى يوم الخميس ومن الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف كل يوم جمعة.





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وافاد المصدر ذاته ان مكتب بريد مطار تونس قرطاج الدولي سيعمل بصفة مسترسلة دون انقطاع كامل أيام الاسبوع 24 /24 ساعة.



وتؤمن مكاتب البريد الخصوصية بمطارات المنستير و جربة - جرجيس والنفيضة وتوزر وطبرقة وصفاقس - طينة حصة عمل مسترسلة كامل أيام الأسبوع حسب نشاط الطيران.



يذكر أن 66 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع ستواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة .









