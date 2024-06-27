وزيرة التجهيز يبحث مع وفد عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سير التعاون المالي والفني

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التقت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة الزعفراني الزنزري، الخميس، وفدا عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة، سهيّب اللبدي، حيث تم التطرق لسير التعاون المالي والفني بين الجانبين.



ويؤدي وفد عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، زيارة إلى تونس لتقييم وتوقيع اتفاقية القرض بالأحرف الأولى الخاص بأشغال مشروع توسعة وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بقبلي على طول 73 كلم بكلفة تقديرية بحوالي 100 مليون دينار.



ويؤدي وفد عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، زيارة إلى تونس لتقييم وتوقيع اتفاقية القرض بالأحرف الأولى الخاص بأشغال مشروع توسعة وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بقبلي على طول 73 كلم بكلفة تقديرية بحوالي 100 مليون دينار.

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واستعرض الجانبان، كذلك، مدى تقدّم مختلف المشاريع في طور الإنجاز والتي يساهم الصندوق في تمويلها بالإضافة إلى المشاريع المبرمجة للفترة القادمة والتي يمكن ان توفر فرصا لتعزيز التعاون المالي والفني مع الصندوق.





واهتما، ايضا، بالإمكانيات المتاحة للتعاون المشترك بين وزارة النقل والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في مجال النقل البري والبحث في سبل تطوير النقل العمومي.





وكان الجانبان قد ثمنا علاقات التعاون المتميزة والمثمرة القائمة بين وزارة التجهيز والإسكان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وما يزخر به الطرفان من خبرات وكفاءات عالية ساهمت في الارتقاء بهذا التعاون المشترك ومزيد تعزيزه وتطويره.





وأثنت وزيرة التجهيز، بالمناسبة، على مجهودات الصندوق الذي يعتبر شريكا استراتيجيا هاما لوزارة التجهيز والإسكان حيث ساهم في تمويل العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى في مجال البنية التحتية للطرقات.





وجدّد ممثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، من جانبه، تأكيده على التزام مؤسسته بمواصلة دعم وزارتي التجهيز والإسكان والنقل في تنفيذ برامجهما ومشاريعهما المستقبلية.



