بنزرت: الترخيص لمربي القوقعيات ببحيرة بنزرت بنقل فراخ القوقعيات إلى موقع مفتوح بالبحر بمنطقة الدمنة لإنقاذها من التلف خلال الصيف

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صادقت اللجنة الجهوية الاستشارية المتعلقة بتربية الاحياء المائية، في إجتماعها الملتئم اليوم الخميس، على تمكين اصحاب مشاريع تربية القوقعيات ببحيرة بنزرت المنضوين تحت لواء مجمع التنمية الفلاحية في قطاع الفلاحة والصيد البحري تربية القوقعيات ببنزرت"، من ترخيص مبدئي لنقل منتوجهم من فراخ القوقعيات وإستغلال موقع بالبحر المفتوح على مستوى منطقة الدمنة خلال الفترة الصيفية (غرة ماي-نهاية سبتمبر)، بما من شأنه إنقاذ منتوجهم من التلف بسبب إرتفاع درجات مياه البحر بالبحيرة نتيجة التغيرات المناخية والاشكاليات البيئية.

ويمتد الموقع الجديد على مساحة حوالي 62 هك وبعمق يتراوح بين 20 و30 مترا، ويهدف استغلاله إلى الحفاظ على الوظيفية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية للمزارع والمشاريع ككل والمردودية العالية للبحيرة.

وشدّد كافة أعضاء اللجنة، بالمناسبة، على ضرورة توفير جميع آليات وممهّدات النجاح لكسب معادلة الحفاظ على المنظومات البيئية والبحرية والصحية وكذلك التنموية والاجتماعية للبحيرة والانشطة المنجزة بها وذلك عبر تعبئة الجهود بين جميع الاطراف والمصالح المركزية والجهوية والمحلية.

كما تدارس أعضاء اللجنة الجهوية الاستشارية أبرز إشكاليات ومشاغل قطاع الصيد البحري، وأنشطة صغار البحارة بالمكان، وقطاع تربية القوقعيات والسبل الكفيلة بفضها بالتعاون بين مختلف الهياكل، علاوة على عرض مختلف المميزات الاستراتيجية للبحيرة وخصائصها البيئية المتفردة.



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يذكر أن عدد المؤسسات المنتصبة والناشطة في قطاع تربية القوقعيات ببحيرة بنزرت يبلغ 12 مؤسسة منها 10 مؤسسات منضوية تحت "مجمع التنمية الفلاحية في قطاع الفلاحة والصيد البحري تربية القوقعيات ببنزرت"، كما بلغ مستوى إنتاج القوقعيات ببحيرة بنزرت خلال السنة المنقضية 19،5طنّا متأتية من 4 مزارع فقط من مجموع 12 مزرعة.

يشار إلى أن اجتماع اللجنة انتظم تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للفلاحة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، وبحضور الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد وبقية المصالح ذات العلاقة الرسمية والمنظماتية والمهنيين والبحارة وإدارة المجمع.