قابس: انطلاق انجاز مشروع تهيئة وادي قابس ورافده بكلفة محينة تبلغ 48.4 مليون دينار

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انطلقت أشغال مشروع تهيئة وادي قابس (قريعة) وروافده (وادي قابس القديم ووادي القلم بشنتش بقابس الجنوبية)، لمدة تعاقدية حددت ب 26 شهرا، وبتكلفة محينة قدرت ب48.4 مليون دينار، وفق المهندس رئيس بوزارة التجهيز والاسكان فهمي



وبيّن عبد الجواد في تصريح لصحفي "وات" ان المشروع، يشتمل على قسط أول يتضمن جهر وتنظيف وتعديل الوادي على طول حوالي 5000 متر وتبليط جزء منه على طول يقارب 2000 متر بكلفة قدرت ب19.4 مليون دينار، في حين يتضمن القسط الثاني من المشروع، الذي تم استكمال دراساته الجيوتقنية، فيتضمن بناء جسرين على مستوى طريق الكورنيش وشارع باريس بقابس المدينة وانجاز مسيلات بين مفترق ساحة المعاهد بقابس الجنوبية ووادي قابس وتهيئة وادي قابس القديم من ساحة المغرب العربي الى وادي قريعة بكلفة 29 مليون دينار.

وتهدف ادارة المياه العمرانية من خلال انجاز مشروع تهيئة وادي قابس، الى حماية مدينة قابس من الفيضانات وتيسير حركة المرور بين قابس المدينة وقابس الجنوبية، ومعالجة الاشكال البيئي بالجزء الشمالي من وادي قابس القديم وبوادي قريعة.



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وكانت السلط الجهوية قد عقدت العديد من جلسات العمل حول هذا المشروع لتوفير الظروف المناسبة لانجازه، وتركزت الجلسات بالخصوص على معالجة الاشكاليات التي يمكن ان تعترض أشغال هذا المشروع وفي مقدمتها الاشكال العقاري.