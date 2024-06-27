6 فتيات امام القطب المالي من اجل تبييض الاموال !!

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مثل اليوم الخميس 27 جوان 2024 6 فتيات و5 شبان امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،وذلك لمحاكمتهم على خلفية اتهامهم بالتحيل وتبييض الأموال تم التفطن لهم بتاريخ 10 نوفمبر 2022.



وقد طلب بعض محامو المتهمين التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع،والافراج عن 3 موقوفين ، فقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.