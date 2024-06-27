وزيرة الإقتصاد تلتقي بالأمين العام المساعد لمجموعة كوميسا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667d2759307a33.78495770_hniolkgpfmeqj.jpg width=100 align=left border=0>

بمناسبة انعقاد "ملتقى الكوميسا للإستثمار CIF 2024" في تونس ، اجتمعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي يوم الأربعاء 26 جويلية 2024 بالأمين العام المساعد لمنظمة COMESA الدكتور محمد قداح.



وكان اللقاء الذي حضرته الرئيسة التنفيذية لوكالة الإستثمار الإقليمية RIA وعدد من مستشاري المنظمة فرصة تم خلالها تقديم عرض حول دور تجمع COMESA في دعم التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار والشراكة بما يساعد على تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء ويساهم في دفع النمو الإقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة فيها.

وتم في هذا السياق التعرض الى أهمية الإستثمار والشراكة في برامج واستراتيجيات عمل المنظمة باعتباره من الآليات والروافد الأساسية في تشبيك المصالح وخلق فرص النمو بالبلدان الأعضاء.



...



وبين محمد قداح ان الملتقي سيتيح الفرصة للمشاركين للتعرف على مزايا وفرص الإستثمار في البلدان الأعضاء لاسيما تونس خاصة في القطاعات الحيوية كالصناعة والفلاحة والسياحة ، مبرزا ان تدفقات الإستثمارات نحو القارة الأفريقية ما تزال متواضعة بالرغم من الإمكانيات الكبرى ،الطبيعية والبشرية التي تزخر بها بلدان القارة وهو ما يتطلب مجهودات اكبر للتعريف بهذه الإمكانيات والفرص من ذلك وضع خارطة للإستثمار في البلدان الأعضاء وهو ما تعمل عليه المنظمة والوكالة في الوقت الراهن.

من جانبها أكدت فريال الورغي السبعي حرص الدولة التونسية على تعزيز تعاونها الإقتصادي مع كافة البلدان الأفريقية لا سيما الأعضاء في منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMESA ، مثمنة جهود المنظمة في إتجاه مزيد توطيد التعاون الإقتصادي وفتح آفاق أرحب له عبر إقرار التسهيلات والحوافز الضرورية بالتعاون مع الدول الأعضاء خدمة للمصلحة المشتركة.

وبينت الوزيرة ان انخراط تونس في هذا التجمع الإقليمي الواعد يؤكد تمسكها ببعدها الأفريقي وقناعتها بتوفر كل الإمكانيات والطاقات لتحقيق نقلة تنموية في القارة، معربة عن تطلعها في ان يمكن هذا الملتقى من التعريف على أوسع نطاق بفرص الإستثمار والشراكة في البلدان الأعضاء لاسيما تونس في كافة القطاعات والمجالات.