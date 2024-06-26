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هيئة الانتخابات تناقش الصيغة النهائية لمشروع تنقيح القرار المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية

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Publié le Mercredi 26 Juin 2024 - 18:13 قراءة: 0 د, 48 ث
      
خصصت جلسة العمل التي عقدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء بمقرها، لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع تنقيح قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 المؤرخ في 4 أوت 2014 ، المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، في انتظار المصادقة عليه رسميا من طرف مجلس الهيئة.

وأفادت هيئة الانتخابات، في بلاغ لها، بأن جلسة العمل تضمنت كذلك عرض ومناقشة أنموذج التزكيات الشعبية والنيابية.

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وبينت أن جلسة العمل، تتنزل في إطار اللقاءات التي يجريها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مع مختلف هياكل وإدارات الهيئة، استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة، وقد حضرها بالإضافة إلى أعضاء مكتب الهيئة، المدير التنفيذي والمشرفون على الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة والعمليات الانتخابية بالهيئة.

يشار الى أن مجلس الهيئة كان دعا، الإدارة المركزية للشؤون القانونية في 14 فيفري 2024، إلى إعداد مشروع نص لتنقيح القرار الترتيبي للهيئة عدد 18 لسنة 2014 ، المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، بما يتلاءم مع أحكام الفصلين 89 و90 من دستور 2022 ، والمتمثلة في شروط الجنسيّة والسن القانونيّة والتمتّع بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.


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