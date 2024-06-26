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رئيس الجمهورية يطلع على الجهود المبذولة لإيجاد حلول عاجلة للنقل العمومي

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Publié le Mercredi 26 Juin 2024 - 02:20 قراءة: 0 د, 31 ث
      
اطّلع رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، مساء يوم الثلاثاء بقصر قرطاج سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، على الجهود المبذولة لإيجاد حلول عاجلة للنقل العمومي لأن المعاناة اليومية للمواطنين في تنقلهم لا يمكن أن تستمرّ حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.

ودعا رئيس الجمهورية إلى مزيد تكثيف الجهود والتنسيق بين كل الأطراف المعنية من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاح الحافلات والقطارات وعربات المترو في انتظار اقتناء وسائل نقل جديدة لإعادة بناء أسطول نقل بري جديد.

...

على صعيد آخر، اطّلع رئيس الدولة على تقدّم أشغال عدد من المشاريع الكبرى، مؤكّدا على ضرورة تجاوز كلّ الصعوبات التي أدّت إلى تأخر استكمالها.




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