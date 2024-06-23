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الـتأكيد خلال جلسة عمل بولاية تونس على أهمية تسريع إنجاز المشاريع العمومية المدرجة بالجهة

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Publié le Dimanche 23 Juin 2024 - 12:40 قراءة: 0 د, 34 ث
      
انعقدت نهاية الأسبوع الماضي بمقر ولاية تونس جلسة عمل اللجنة الجهوية لتسريع انجاز المشاريع العمومية، خصصت للنظر في الإشكاليات التي تعترض مشروع بناء وتجهيز المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية بتونس، وذلك تحت إشراف فارس الماجري المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية تونس.

وأكد الكاتب العام للولاية كريم البرنجي الذي تم تنصيبه في هذه الخطة يوم الخميس الماضي، على أهمية تسريع انجاز كل المشاريع العمومية المدرجة بالجهة وخاصة المعطلة منها موصيا بمزيد التنسيق ومتابعة الملفات واستحثاث معالجتها ربحا للوقت وضمانا لحسن سير التنفيذ.

...

و تطرق أعضاء اللجنة وممثلو الإدارات المعنية بتنفيذ المشروع في نقاشهم خلال هذه الجلسة بالخصوص الى أبرز أسباب تعطيل هذا المشروع وتشخيص الإشكاليات المتعلقة به وإصدار بعض التوصيات والمقترحات لتجاوزها.


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