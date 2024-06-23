قفصة: انطلاق أشغال مشروع تهذيب وتوسعة الطريق الجهوية التي تربط بين معتمديتي سيدي بوبكر وأم العرائس

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أعلن المدير الجهوي للتجهيز بقفصة علي بوزيان عن انطلاق أشغال مشروع تهذيب وتوسعة الطريق الجهوية عدد 122 التي تربط بين معتمديتي سيدي بوبكر وأم العرائس والممتدّة على طول 40 كيلومترا، وهو من المشاريع المبرمجة ضمن البرنامج الوطني لوزارة التجهيز الخاص بتطوير شبكة الطرقات المرقمة بولاية قفصة.



وقال المسؤول إن حضيرة تنفيذ مشروع تهذيب وإعادة تعبيد الطريق الجهوية التي تربط معتمدية سيدي بوبكر بمعتمدية أم العرائس، انطلاقا من منطقة أم الأقصاب وصولا إلى منطقة الشنوفية، والبالغ طولها 40 كلم، قد بدأت منذ أسبوعين على أن تتواصل الأشغال لمدّة 22 شهرا بكلفة 39 مليون دينار.





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ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج أطلقته وزارة التجهيز يهمّ تعصير وتحسين حالة شبكة الطرقات المُرقمة بعدد من معتمديات الولاية، ومن بينها الطريق الجهوية التي تربط سيدي بوبكر وأم العرائس.



وبيّن بوزيان أن المشروع يتضمّن أشغالا لتعلية مستوى هذه الطريق الجهوية وتوسعتها وإعادة تعبيدها بالإضافة إلى تحسين مسارها وإبعادها عن مجاري الأودية وإرساء منشآت مائية للغرض.



ومن أهمّ مزايا هذه الطريق التي "ستعاد تهيئتها وفق مواصفات الطرقات المُرقمة"، أنّها ستُحسّن حالة الربط بين مناطق وقرى تتبع معتمدية سيدي بوبكر بمعتمدية أم العرائس وأيضا بالطرقات الجهوية التي تؤدّي إلى المتلوي، زيادة على تحسين الربط بين مدن تتبع ولاية القصرين بالمعتمديات المنجمية وهي ام العرائس والمتلوي والرديف.



وأشار المدير الجهوي للتجهيز من جهة أخرى إلى أن مشاريع تحسين حالة شبكة الطرقات المرقمة بمعتمدية سيدي بوبكر تشمل كذلك مشروعا لإعادة تهيئة وتعبيد الطريق الجهوية التي تربط بين الطريق الوطنية رقم 15 في إتجاه ولاية القصرين، ومعتمدية سيدي بوبكر، مضيفا أن هذه الأشغال سوف تنطلق في الفترة المقبلة.