ارتفاع مداخيل تصدير التمور التونسية بنسبة 21,2 بالمائة إلى 768,8 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من الموسم 2024/2023

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ارتفعت مداخيل تصدير التمور التونسية بنسبة 21,2 بالمائة إلى 768,8 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من الموسم 2024/2023 (أكتوبر 2023 - ماي 2024)، مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2023/2022 ، بحسب النشرة الشهرية التي يصدرها المرصد الوطني للفلاحة .



وبلغت الكميات المصدرة 123.3 ألف طن بنسبة زيادة 15.7 بالمائة وسجل متوسط ​​السعر المسجل خلال الثمانية أشهر ارتفاعا بنسبة 4.7 بالمائة أي 6.24 د/كلغ مقارنة بـ 5.96 د/كلغ المسجل خلال الفترة نفسها من الموسم الفارط . ويعتبر المغرب الوجهة الرئيسية للتمور التونسية (21.4بالمائة) تليها فرنسا (8.5بالمائة) وإيطاليا (8.4 بالمائة)





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وخلال الفترة ذاتها ، بلغت صادرات منتجات التمور العضوية 6.607 ألف طن بقيمة 74.8 مليون دينار بمتوسط ​​سعر 11.32 د/كلغ. التمور العضوية تمثل 5.4 بالمائة من صادرات التمور التونسية

و9.7 بالمائة من قيمتها.



وتعد ألمانيا الوجهة الرئيسية للتمور العضوية بنسبة 36 بالمائة تليها هولندا (11 بالمائة ) وسويسرا (7 بالمائة)