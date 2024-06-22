ارتفاع مداخيل تصدير التمور التونسية بنسبة 21,2 بالمائة إلى 768,8 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من الموسم 2024/2023

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ارتفعت مداخيل تصدير التمور التونسية بنسبة 21,2 بالمائة إلى 768,8 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من الموسم 2024/2023 (أكتوبر 2023 - ماي 2024)، مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2023/2022 ، بحسب النشرة الشهرية التي يصدرها المرصد الوطني للفلاحة .
وبلغت الكميات المصدرة 123.3 ألف طن بنسبة زيادة 15.7 بالمائة وسجل متوسط السعر المسجل خلال الثمانية أشهر ارتفاعا بنسبة 4.7 بالمائة أي 6.24 د/كلغ مقارنة بـ 5.96 د/كلغ المسجل خلال الفترة نفسها من الموسم الفارط . ويعتبر المغرب الوجهة الرئيسية للتمور التونسية (21.4بالمائة) تليها فرنسا (8.5بالمائة) وإيطاليا (8.4 بالمائة)
وبلغت الكميات المصدرة 123.3 ألف طن بنسبة زيادة 15.7 بالمائة وسجل متوسط السعر المسجل خلال الثمانية أشهر ارتفاعا بنسبة 4.7 بالمائة أي 6.24 د/كلغ مقارنة بـ 5.96 د/كلغ المسجل خلال الفترة نفسها من الموسم الفارط . ويعتبر المغرب الوجهة الرئيسية للتمور التونسية (21.4بالمائة) تليها فرنسا (8.5بالمائة) وإيطاليا (8.4 بالمائة)
وخلال الفترة ذاتها ، بلغت صادرات منتجات التمور العضوية 6.607 ألف طن بقيمة 74.8 مليون دينار بمتوسط سعر 11.32 د/كلغ. التمور العضوية تمثل 5.4 بالمائة من صادرات التمور التونسية
و9.7 بالمائة من قيمتها.
وتعد ألمانيا الوجهة الرئيسية للتمور العضوية بنسبة 36 بالمائة تليها هولندا (11 بالمائة ) وسويسرا (7 بالمائة)
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